Rareș Toader este poreclit ‘Hercule de România’. Ridică 50 de tone într-o lună și se pregătește de Jocurile Olimpice

Rareș Toader, considerat cel mai talentat aruncător de greutate din România, se află într-un proces de pregătire intens pentru a reprezenta România la Jocurile Olimpice de la Paris.

“Momentan mă antrenez și sunt în formă, sunt în curs de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Paris, în ranking-ul oficial. Undeva la 40-50 de tone pe lună. Vă dați seama cam într-un an ce tonaj ridică un aruncător de greutate. 50 de tone înseamnă fiecare kilogram adunat de la toate exercițiile.

Sunt sigur că la anul voi fi la Paris și voi face tot posibilul pentru un rezultat cât mai bun. Dacă planul îmi iese cum am stabilit cu antrenorul meu, sunt sigur că o să obțin o clasare mai bună decât la Tokyo”, a declarat Rareș Toader.

Cu o înălțime de 1,84 metri și o greutate de 105 kilograme, sportivul ne dezvăluie că într-un interval de doar 30 de zile a reușit să ridice deasupra capului o greutate echivalentă cu cea a 10 elefanți, asta în condițiile în care calcuăm o medie de 5 tone pentru fiecare elefant.

Nicoleta Grasu îl antrenează pe Rareș Toader

Nicoleta Grasu, care a bifat 6 ediții de Jocuri Olimpice, are mare încredere în perspectivele lui Rareș, pe care îl antrenează de un an. Rareș Toader este multiplu campion național în proba de aruncare a greutății.

„Este o mare antrenoare și o fostă mare sportivă. Am început o colaborare frumoasă, și avem o comunicare bună”, a spus Rareș Toader, completat de Nicoleta Grasu: “Am fost la atâtea Jocuri Olimpice și tot timpul mi-au fugit clasările în finală. Am fost tot timpul pe lângă, îmi doresc ca sportivii mei să își bată antrenorul”.

Rareș a avut un an 2023 greu, cu o accidentare la șold care i-a dat mari bătăi de cap.

“Din punct de vedere sportiv a fost un an destul de dificil, am întâmpinat și niște accidentări, mai exact la începutul anului, în februarie. Am participat la un concurs internațional în Praga și acolo am simțit o durere profundă de șold.

Eram în curs de pregătire pentru campionatele europene de la Istanbul unde am și obținut locul 9 sub accidentare. A fost un an cu multe provocări și personale și sportive și am reușit să trec cu bine peste toate”, a declarat Rareș Toader.