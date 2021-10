DDB, răspuns dur pentru Cosmin Contra, care nu crede în proiectul fanilor: ”Noi am rămas lângă Dinamo”. Wayne Rooney, exemplu pentru “Guriță”

Cosmin Contra a acordat un interviu publicației Mozart Sport din Serbia, în care a vorbit despre situația fotbalului românesc, despre tinerii jucători români, dar și despre Dinamo, echipă pe care fostul selecționer a antrenat-o pentru câteva luni anul trecut.

Contra a lăudat eforturile suporterilor din Programul DDB, dar a încheiat prin a-și exprima dezamăgirea că aceștia .

DDB nu-l uită, nici nu-l iartă, pe Cosmin Contra

Între DDB și fostul antrenor al ”câinilor” Cosmin Contra există un conflict deschis după ce tehnicianul de 45 de ani a decis să reclame clubul la Comisiile FRF pentru a-și recupera salariile restante.

Contra a fost declarat persona non grata și l-au acuzat că vrea falimentului clubului. În interviul publicat de , Cosmin Contra a vorbit și despre situația clubului pe care l-a antrenat.

”Eu am simțit o durere în piept și am plecat. Fanii dețin 35% din proprietate, spaniolii controlează celelalte acțiuni, dar au dispărut. Suporterii dau bani prin bilete și taxe de membru.

De asemenea, plătesc pentru tichete virtuale și încearcă să salveze clubul. Dar acest lucru este imposibil, 12.000 dintre ei nu pot câștiga această bătălie”, a spus Contra, pentru sursa citată.

Vorbele fostului selecționer i-au stârnit și mai mult pe fanii din DDB care, prin intermediul unui comunicat i-au răspuns omului pe care îl consideră vinovat de situația actuală a echipei din Ștefan cel Mare.

”Ba putem, Cosmine! Și o vom câștiga. Știi de ce? Pentru că noi am rămas alături de Dinamo, cu durerea aia în piept cu tot. Am rămas și am luptat, din răsputeri, pe toate fronturile posibile.

(…) În urmă cu câteva zile, un alt club cu nume mare a intrat în insolvență, în Anglia. Derby County. Zeci de creditori la ușă, sute de milioane de lire datorii, un moment extrem, extrem de dificil, la fel ca cele trăite de noi cu Dinamo! Jurnaliștii au întrebat antrenorul (fostul internațional Wayne Rooney – n.r.) dacă va pleca, normal. Iată ce a răspuns!

’Rămân dedicat acestui club. Am crescut într-o casă socială oferită de stat, în Liverpool, deci știu cât de grea poate fi viața. Ce fel de persoană aș fi dacă în momentele acestea aș pleca să mă întind pe o plajă!?’.

(…) Deținem doar 20% din acțiuni și nu suntem doar 12.000 de suporteri, Cosmine! În DDB suntem peste 15.000 și numărul va crește, pentru că până și cei mai suspicioși dintre dinamoviști au putut vedea că toți banii strânși de DDB au ajuns în club”, au transmis, între altele, fanii dinamoviști prin comunicatul semnat DDB.

Dinamoviștii s-au dezis de Cosmin Contra

Cosmin Contra a fost un veritabil idol în Ștefan cel Mare, până la începutul acestui an. În luna decembrie a anului trecut, însă, fostul fotbalist pentru a-și recupera banii pe care clubul îi datora. În momentul în care s-a aflat de demersul fostului antrenor, între cele două părți s-a produs o ruptură iremediabilă.

Suporterii dinamoviști nu au uitat că fostul selecționer a garantat că presupușii investitori spanioli în frunte cu Pablo Cortacero au cele mai bune intenții și vor să-i readucă pe roș-albi în elita fotbalului românesc și continental.

Între timp spaniolii au dispărut fără urmă, lăsând clubul cu datorii uriașe. Fanii dinamoviști au mers până acolo încât l-au acuzat pe Contra că ar fi fost ”pe mână” cu presupușii investitori spanioli.