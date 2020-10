Răsturnare de situație în cazul elevilor luați cu duba de poliție și amendați. Directorul școlii din Constanța a demisionat: „Au ajuns să ia copiii cu duba ca să scape de mine?”

Scandalul în cazul celor opt elevi luați cu duba de poliție și amendați pentru simplul fapt că au intrat să joace fotbal și baschet în curtea Școlii 29 Constanța este departe de a se fi încheiat. Ba chiar a luat o turnură neașteptată, întrucât directorul unității de învățământ a decis să își prezinte demisia.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, acesta susține că miza incidentului a fost, de fapt, îndepărtarea sa din funcție și relatează controlul efectuat de polițiști vineri, 2 octombrie, în ziua în care s-a petrecut incidentul.

„Au verificat doar hârtii pe care afirmau că nu le avem dar … le aveam, au spus că sunt expirate, deşi nu erau. Au cerut butoane de panică la efracţie. Dacă acum au ajuns să ia copiii cu duba, să amendeze şcoala … doar ca să scape “unii” de mine?”, sunt doar câteva dintre problemele ridicate de Ion-Denys Ciorogaru.

UPDATE / Șeful ISJ explică de ce elevii amendați de Poliție nu aveau ce să caute în curtea școlii, după ce directorul a ales să demisioneze.

Şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa, Sorin Mihai, a oferit mai multe detalii, într-un comunicat oficial:

„Din ceea ce am aflat de la managerii unităţii de învăţământ, elevii respectivi au intrat în curtea şcolii după orele de curs, după ce s-au finalizat cursurile în această unitate de învăţământ.

Din ceea ce ni s-a comunicat, copiii au intrat pe poarta şcolii care dintr-o neglijenţă era deschisă la momentul respectiv. Ceea ce ne interesează pe noi în mod special este să atenţionăm faptul că în această perioadă ordinul comun semnat de ministrul Educaţiei şi Cercetării şi de ministrul Sănătăţii stabileşte că accesul în unităţile de învăţământ este interzis pentru persoanele străine.

Copiii respectivi erau foşti elevi ai unităţii de învăţământ, nu mai făceau cursuri la această şcoală şi, mai mult decât atât, erau în afara orele de program”, conform Agerpres.

Continuă scandalul în cazul elevilor luați cu duba și amendați de polițiști. Directorul școlii a demisionat

„Am considerat că această nouă reclamaţie, după ce am fost reclamat de mai multe ori la CNCD, Minister, ISJ, instanţă, curtea de conturi etc, are legătură strict cu persoana mea. Dacă acum au ajuns să ia copiii cu duba, să amendeze şcoala … doar ca să scape “unii” de mine? Am ales … şi mi-am depus demisia!

Vineri, domnii poliţişti au venit, m-au ameninţat cu amenzi … nu au fost interesaţi de situaţia semnalată de mine, nu au solicitat înregistrările video. Au verificat doar hârtii pe care afirmau că nu le avem dar … le aveam, au spus că sunt expirate deşi nu erau … au cerut butoane de panică la efracţie.

Efracţia în şcoală, nu e când nu e nimeni în şcoală? Dacă da? Cine apasă butonul? Au cerut să avem acces la sala de materiale cu închidere bazată pe cod pin nu cu cheie. Când i-am întrebat la ce “materiale”, au ridicat din umeri! Când i-am întrebat dacă e vorba de materialele de curăţenie … au zis că probabil da”, a scris directorul școlii 29 pe contul personal de Facebook.

Tatăl unuia dintre elevi acuză că fiul său a fost ținut două ore în arest, nejustificat

„Am întrebat de ce durează două ore. Mi-au spus că trebuie să îi identifice. ”OK, v-am adus buletinul”. Nu au avut bunăvoința să se uite pe buletin.

Mi-au spus ”lăsați că îl verificăm noi”, ca și cum ar fi fost mare infractor. Nu au justificat măsura de a-i lua cu duba”, a declarat tatăl unuia dintre elevii reținuți de polițiști, vizibil iritat de tratamentul la care a fost supus fiul său.

De asemenea, conducerea Ministerului de Interne a anunțat demararea unor verificări în acest caz. „Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a dispus efectuarea de verificări, cu privire la modul de intervenție al polițiștilor din Constanța, prin Corpul de Control al Ministrului, la finalizarea cărora se vor dispune măsurile legale care se impun”, se arată în comunicatul transmis duminică.