Răsturnare de situație între Dana Roba și soțul ei! Ce vrea Daniel Balaciu

se recuperează în continuare după bătaia soră cu moartea pe care a încasat-o de la soțul ei, Daniel Balaciu. Vedeta a fost desfigurată și are traumatisme pe tot corpul. Acum, Daniel ar vrea să se împace cu soția lui, după ce femeia a stat trei săptămâni la terapie intensivă.

Dana Roba primește mesaje de la soț din închisoare

cu vedeta după ce a desfigurat-o. Bărbatul, care momentan se află în închisoare, îi transmite victimei sale tot felul de mesaje prin intermediul rudelor sale. Culmea tupeului este că Daniel Balaciu ar susține că ar fi putut oricând să o omoare pe încă soția lui.

ADVERTISEMENT

„El încă are speranțe că mă împac cu el. Este nebun omul! Are o nebunie fanatică. Îi spune fratelui său că el chiar vrea să se împace cu mine. I-a spus: `Vreau să mă împac cu Dana. Eu dacă voiam să o omor, chiar o omoram, dar nu am vrut.`

Asta mi-a transmis și fratele lui că nu ar fi vrut să mă omoare. Înainte cu cinci zile de bătaie s-a dus la secția de poliție și le-a spus polițiștilor să mă convingă să nu divorțez. E nebun de-a dreptul!”, spune indignată Dana Roba pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Cererea de împăcare făcută de soț este doar o strategie?!

mărturisea pentru FANATIK faptul că își dorește să obțină custodia totală a fiicelor sale, Celine și Chantal. Femeia spune că nu vrea ca fetele sale să trăiască cu un individ atât de periculos.

Acum, vedetei i se pare de-a dreptul bizară cererea de împăcare. Dana este convinsă că aceasta este o strategie de-ale lui Daniel pentru a primi o pedeapsă mai blândă și, eventual, chiar custodia fetelor.

ADVERTISEMENT

„Dacă este o strategie să se împace cu mine să nu piardă custodia fetițelor nu îi va merge. M-a informat avocatul că dacă ar fi să-l iert, ceea ce nu se va întâmpla, el va trebui să plătească oricum.

Părțile se pot împăca, dar agresorul plătește fapta. Eu am depus actele de divorț pentru liniștea copiilor mei. Copiii mei s-au săturat să audă cum el mă înjură și mă blesteamă”, a spus aceasta.

În plus, Dana are probe palpabile pe care le va depune în instanță. În acest fel, soțul ei nu va avea nicio șansă să ia custodia fiicelor lor. „Pozele și videoclipurile pe care eu le voi pune pe stick și le voi aduce în instanță îi va convinge pe judecători să îmi dea divorțul fără acordul lui. Nici nu-mi bat capul că nu pot obține divorțul repede. De custodie nici nu mai vorbesc”, a mai susținut Dana Roba pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Ce îi va spune Dana Roba soțului în instanță: „Să înfunde pușcăria!”

După calvarul trăit, Dana Roba își va vedea în curând soțul în sala de judecată. Vedeta vrea ca Daniel Balaciu să plătească pentru tot răul făcut ei și fetițelor sale. În plus, Dana nu vrea ca nimeni din familia soțului ei să le vadă pe Celine și Chantal, fetele ei . „Nu o să îl iert niciodată pe Daniel. Să stea la închisoare cât mai mult, să înfunde pușcăria! Tot răul pe care mi l-a făcut i-l va întoarce Dumnezeu însutit.

Nu voi lăsa pe nimeni din familia lui să vadă fetițele până nu îmi recuperez banii. Să îmi recuperez banii și apoi pot să vină foștii mei socrii la mine. Eu sunt o femeie deschisă și foarte realistă, dar nu accept mizerii. Până nu-mi dau banii, nu voi fi prietenă cu nimeni! După ce-mi dau banii, voi fi certată doar cu Daniel, atât”, mai susține vedeta.

Ancheta este în desfășurare, iar perchezițiile au început deja. După ce autoritățile au descins la locuința vedetei, acolo unde a avut loc agresiunea, acum vor continua perchezițiile.

„Vor fi percheziționate locuințele noastre săptămâna această și cealaltă. Va fi percheziționată casa, apartamentul cumnatului meu și apartamentul socrilor mei”, a mai susținut Dana Roba.

Dana Roba despre cel care îi este încă soț: „Nu este la prima infracțiune”

Celebrul make-up artist susține că soțul ei are și ar fi avut și alte antecedente penale, însă nu a fost prins. Conform spuselor vedetei, Daniel Balaciu ar fi condus 10 ani fără permis, faptă care intră în sfera penalului.

„El era un om foarte calculat. Daniel era cel mai bun pokerist din Timișoara. El, de la 21 de ani la 30 de ani, a făcut o grămadă de bani din poker. A condus 10 ani fără permis. Pe mine aproape că m-a bătut și când m-am înscris la școala de șoferi. După ce am luat permisul îi venea să mă omoare. Toată lumea din zonă știa că el conduce fără permis că se mai și lăuda. Toată zona Șagului din Timișoara știe că el a condus 10 ani fără permis. El a avut și mașină pe numele lui, dar el minte și spune că nu a condus în perioada aceea”, a ținut să mai menționeze make-up artistul, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Dana Roba are deja o strategie pregătită pentru când va intra în sala de judecată și va da nas în nas cu agresorul ei. Vedeta l-ar avea la mână pe bărbat cu multe alte lucruri. „Eu o să spun în sala de judecată acest lucru. Mai am și alte lucruri pe care le știu despre el și nu mint. Dacă o să mă pună judecătorul să jur cu mâna pe Biblie, o să jur”, concluzionează ferm Dana.