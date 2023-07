Dana Roba, distrusă pe termen lung de bătaie: ”Nu pot nici să muncesc”

cu un ciocan în timp ce ea dormea. Femeia a fost operată pe creier de medicii din Timişoara timp de nouă ore. Acum, după ce a ieşit din spital, Dana Roba va trebui să mai fie supusă şi altor intervenţii chirurgicale costisitoare. Mai mult, femeia vrea dreptate şi cere să fie pedepsit bărbatul care a mutilat-o pe viaţă.

Dana Roba vrea ca soţul ei să fie pedepsit după ce a lovit-o cu un ciocan în cap

Cuoscuta make-up artistă a ajuns acasă după ce timp de mai bine de trei săptămâni a stat în spital. Vedeta a suferit o intervenţie chirurgicală complicată şi mai are de făcut cel puţin trei operaţii.

ADVERTISEMENT

„Mai trebuie să mai fac cel puțin trei operații. Nu îmi simt nasul, nu am miros, gustul îl am în proporție de 60%. În frunte am o gaură adâncă și va trebui să fac operație de reconstrucție a frunții. Nu mai am cutia craniană.

Apoi voi face o intervenție de reconstrucție a nasului și încă o operație la mâini. Aceste trei intervenții trebuie să le fac obligatoriu”, a spus Dana Roba pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Dana Roba cere pedeapsa maximă: „Judecătorul să se gândească dacă aș fi fost fata lui”

Cunoscuta vedetă vrea ca justiția să nu fie deloc blândă cu cel care din soț i-a devenit călău. Dana Roba este decisă să meargă până în pânzele albe pentru a-și face dreptate.

„Medicii au fost excepționali, s-au comportat cu mine ca și cum eram fata lor. Așa îmi doresc să se comporte și judecătorul, ca și cum aș fi fata lui. Să se gândească ce pedeapsă i-ar da ginerelui său dacă i-ar face asta fetei lui! Cred că orice judecător va fi empatic și va înțelege”, a mai transmis, cu tremur în glas, Dana Roba.

ADVERTISEMENT

Vedeta este conștientă că a scăpat ca printr-un miracol cu viață. După ce a reușit să își convingă soțul să cheme ambulanța în ultimă instanță, Dana luptă să se recupereze. Make-up artista are mâinile zdrobite și va trebui să se opereze. Deși a ajuns de nerecunoscut după atacul de o cruzime incredibilă, Dana spune că vrea ca mâinile să i se refacă. Vedeta vrea să continue munca.

„Îi mulțumesc Lui Dumnezeu că mi-a dat a doua șansă la viață. Mă dor mâinile foarte tare pentru că la mâna dreaptă am degetele rupte. Nu am voie încă să mă operez, țin mâinile doar în ghips pentru că am stat nouă ore în anestezie totală.

Medicul neurochirurg a spus că el trebuie să dea ok-ul dacă mă pot opera. După ce voi primi ok-ul de la medic, voi intra în alte operații de refacere a feței. Mă interesează cel mai mult să fiu operată la mâini, nu la față. Vreau să am mâinile refăcute pentru a putea munci”, a mai spus make-up artista pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Dana Roba este foarte afectată: „Eu nu pot să fac ceva, nu pot să mănânc singură, să beau apă, să deschid uși”

A fost foarte afectată, atât fizic, unde urmele bătăii sunt vizibile, cât și psihic. pentru a-și putea reveni. Make-up artista susține că terapia, dar și munca o vor face să treacă peste această situație tragică.

„Plâng în fiecare zi că nu pot nici să muncesc. Eu iubesc să muncesc orice, nu mai spun de meseria mea. Machiez cu drag și spor și nu am refuzat niciodată pe nimeni. Nu voi preda până nu mă voi opera.

Eu nu pot să fac ceva, nu pot să mănânc singură, să beau apă, să deschid uși. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu trebuie să mă mai ducă cineva la baie. Eu după ce am ieșit din spital eram ajutată la orice, inclusiv să merg la baie.

Medicul meu, Costea Daniel, mi-a spus că sunt un pacient incredibil, că nu a întâlnit niciodată pe nimeni ca mine. Mă doare mâna dreaptă de nu mai pot, și piciorul” , a declarat Dana Roba pentru FANATIK.

„Am înțeles că sunt una dintre favoritele lui Dumnezeu”

Dana Roba a ales să își schimbe religia și să se pocăiască înainte de a-l cunoaște pe soțul ei. Vedeta dezvăluia în urmă cu ceva timp că apropierea de Dumnezeu a făcut-o să își găsească repede calea. Tot credința, susține Dana, a salvat-o de la moarte.

„Înainte credeam că dacă sunt frumoasă, mi se cuvine, dacă am job, mi se cuvine, dacă am copii superbi, mi se cuvine. După ce am trecut prin cumpăna asta am înțeles că totul este pentru că Dumnezeu mă iubește. Am înțeles că sunt una dintre favoritele lui Dumnezeu. Dacă eu nu sunt moartă astăzi sunt pentru că așa a vrut El. Sunt lăsată aici ca o mărturie pentru voi care mă văd și mă ascultă.

Sunt o mărturie pentru fetițele mele. Am făcut ședința aceea foto cu ele ca fetele mele să vadă când vor fi mari. Să știe că mama lor s-a luptat pentru ele ca Hristos pe cruce. Mama nu a vrut să moară, a vrut să trăiască pentru a nu șe lăsa fără mamă! Totul până la copiii mei”, a mai declarat Dana Roba pentru FANATIK.