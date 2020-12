Florin Zamfirescu a deschis un război dur cu George Burcea, pe care l-a jignit din cauza faptului că nu vrea să-l recunoască ca actor. Fostul Andreei Bălan nu s-a putut abține și i-a dat replica renumitului actor.

Se pare că sărbătorile nu au avut un impact pozitiv asupra celor doi, pentru că și-au aruncat acuzații dure pe rețelele sociale. Florin Zamfirescu, în vârstă de 71 de ani, nu a auzit de fostul concurent de la „Ferma” și nici nu-l recunoaște ca actor.

George Burcea nu a stat pe gânduri și s-a dezlănțuit la adresa marelui actor printr-o postare mult mai lungă pe pagina sa de Facebook.

Război deschis între Florin Zamfirescu și George Burcea. De ce l-a jignit marele actor pe fostul Andreei Bălan

Se pare că George Burcea încheie anul cu un nou scandal, de data aceasta cu marele actor Florin Zamfirescu, care l-a jignit pe rețelele sociale. Fostul soț al Andreei Bălan i-a răspuns maestrului printr-o intermediul unei postări lungi, la care a primit susținere din partea fanilor.

„Dragilor, cine este ‘actorul’ George Burcea? Ce roluri a jucat în scurta-i carieră? Joacă prin paturi rol de Casanova? Am căutat pe internet și nu am găsit niciun actor cu numele ăsta. De ce jigniţi aceasta breaslă? Nu mai aveţi nevoie de ea?”, a scris Florin Zamfirescu pe pagina sa de Facebook.

După câteva zile, George Burcea i-a oferit un răspuns marelui actor, prin care îi explică atât neregulile din facultate, cât și faptul că atitudinea sa nu a fost una corectă.

„Ziua bunã domnule profesor Florin Zamfirescu

și sărbători cu sănătate, liniște și înțelepciune să aveți. Dacă nu mă anunța un coleg de postarea Dv, nu o vedeam nici în următorii 10 ani – când probabil avea să fie prea târziu pentru unii dintre noi, dar ghinionul Dv s-a numit actorul Gigi și implicit eu, ,, actorul” George Burcea care, domnule profesor, a absolvit chiar la ai Dv colegi de la IATC/ ATF/UNATC, în perioada în care Dv vã pregăteați de o pensionare ușoară, domnule.

Să fiu mai exact, se întâmpla în 2015, stimabile, iar de atunci am făcut și eu ce am putut și să știți că sunt mândru de mine și chiar țin capul sus, nu ca alții de la institut care n-au știut decât să-l vandalizeze, iar mai apoi să-l abandoneze. Domnule profesor, am și filmat împreună la un moment dat, dar vã înțeleg atât bătrânețea, cât și nepăsarea către colegi sau viitori colegi pe care i-ați antrenat chiar Dv, domnule. Din păcate, la facultate tronează de mulți ani atât incapacitatea celor care conduc și predau la această instituție, cât și lipsa de sânge în instalație pe care cu toții ar fi trebuit cumva, cândva…..să îl dețină (…).

Nu aş dori sã scriu mult nici despre nepotismul care a tronat zeci de ani, stimabile. Nepotism dus la cote maxime şi care, domnule profesor, în loc sã facã din nou generaţii de aur, i-au distrus, domnule. Pe româneşte, şi-au bătut joc de scândurã, de breaslã şi de copii. Au fost profesori care n-au jucat 1 spectacol în viața lor, dar care au predat ACTORIE, domnule. Ca și cum eu, ,,actorul” George Burcea…acest Casanova de România, aș merge de mâine să predau la facultatea de medicină veterinară.

Sunt sigur că după o primă intervenție a mea, animalul s-ar întâlni cu bunicul, care fix anul acesta împlinește 7 ani de când s-a dus. Așadar, animalul ar muri, iar eu aș continua să practic această meserie, căci în Romania este normal, nu-i așa? Exact ca la facultate – operație reușită, pacient decedat. Sau de exemplu, eu, ,,actorul George Burcea”, de mâine m-aș implica în politicã, așa cum mulți colegi din ramura noastră, domnule, o fac și o fac prost și pe bani. Mulți. Ca la facultate. Ahhh și app de bani. Poate le transmiteți colegilor dv iesiti la pensie sau nu, dar care încă mănâncă banii statului din teatre, că ar fi timpul să se retragă în liniște la munte și să-i lase si pe amărâții ăștia tineri pe care Dv i-ați antrenat ,,să mănâncă și gurili” lor o pâine (sunt sigur că vocabularul îl știți de la telenovele).

Domnule profesor, sunt o mulțime de actori trecuti de 50-60 de ani care au un spectacol în ultimii 10 ani si pe care îl joacă rar…că ori nu se vinde, ori au dublurã, dar domnii încasează cașcavalul la finalul lunii de la teatru. Si e cașcaval mult, domnule. Stiu sigur că v-ați prins. Eu în 5 ani de activitate am mai multă treabă decât anumiti actori ,,mari” ai României care trândăvesc la teatre pe bani grei. Diferența? Ei joacă 1 data pe an, dar incaseaza lunar, iar eu joc săptămânal și încasez ciuciu ( deocamdatã).

Dar iubesc acest ciuciu de la teatru, caci eram constient ca nu de aici fac bani ca să mă întrețin” – Dv puteti sã-mi ,, chonfhirmați cum merge treburili pe la Teveu, locul cu cashhh”. Să mai vorbim și de sălile de repetiții inexistente în cadrul facultății? De plimbarea de la Palat până la nush ce bodegă de sală pentru 2-3 ore de repetiții până vine următoarea grupă? De posibilitate 0 de a continua unele spectacole așezate foarte bine în anii 3 sau 5? De directorii de teatre care sunt puși asa…..știți Dv ( avem exemplu recent la un teatru mare). (…) Să fiți liniștit și împăcat că unele generații pleacă, iar altele sunt gata să vină după celelalte. Stați liniștit, că și nouă ne va veni rândul. Cu mesajul postat de Dv mi s-a confirmat încă o dată faptul că indiferent cât de bun, frumos și talentat ai fi în tinerețe, bătrânețea combinatã cu nemulțumirile vieții, te duc într-o zonă destul de sensibilă. Îmi pare rău pt Dv.

Stimabile, aș mai scrie multe lucruri, dar mă opresc și nu de teamă sau de rușine, ci din dorința de a-mi păstra energie și pentru lucrurile care chiar contează cu adevărat pentru mine. Doresc să vă mulțumesc din inimă că în prag de sărbători ,,m-ați dus din nou” în facultate ca să resimt atitudinea urâcioasã, frustrarea, nemulțumirea și/ sau nepăsarea profesorilor care au tupeul să predea de pe scaunele pe care au stat cândva ,, monștrii frumoși” ai teatrului și filmului românesc. ,, Sărbători în continuare”, domnule profesor

Acesta este un pamflet si trebuie tratat ca atare

Orice asemănare cu persoane sau fapte reale este pur întâmplătoare”, a scris fostul Andreei Bălan.

Postarea lui Florin Zamfirescu a stârnit numeroae reacții negative din partea urmăritorilor săi, iar câțiva i-au susținut opinia.