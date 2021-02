Război în instanță pentru copii. Mame din showbiz care au pierdut custodia în fața soților milionari

Despărțirile nu sunt adesea cele mai ușoare, mai ales în cazul mamelor din showbiz-ul autohton. Multe vedete de la noi s-au trezit în plin proces de “împărțire” a copiilor, odată cu divorțul de partenerii lor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Războiul pentru custodia copiilor pare să fie departe de-a se fi încheiat și în cazul Claudiei Pătrășcanu și Gabi Badălău. Cei doi foști soți și-au aruncat de ceva vreme doar replici dure, odată cu procesul lor de divorț.

Mai mult, fosta solistă a trupei Exxotic își acuză în prezent fostul partener de viață, cu care are doi băieți, de mai multe fapte grave. Șatena își dorește custodia exclusivă a celor mici, fiind convinsă ca va merge până în pânzele albe pentru a putea să o obțină.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Vedete în lupta pentru custodia copiilor: Claudia Patrășcanu și Gabi Bădălău

Totodată, ar fi apelat de curând și la fostul Biancăi Drăgușanu, nimeni altul decât Alex Bodi, pentru a obține diverse dovezi prin care să își poată obține copii în mod legal, în instanța de judecată. La rândul lui, Gabi Bădălau a susținut că fosta lui soție nu se gândește la nimic altceva decât la aspectul financiar al acestei situații.

Scandalul dintre cei doi foști parteneri de viață durează de mai bine de un an de zile, iar afaceristul a fost acuzat public de lucruri nu tocmai plăcute. Claudia Pătrășcanu a mărturisit și recent în intervenția din diverse emisiuni că fostul său soț ar fi un tată iresponsabil și nu își poate lăsa băieții în grija lui. Asemenea replici au venit la pachet și cu acuzații șocante. Aceasta și-a acuzat fostul partener și de consum de droguri, dar și de perversități.

ADVERTISEMENT

“Acest om vine agitat și își ia copiii. Vine drogat să ia copiii. Sunt probe la dosar. Vine cu tot felul de șoferi dubioși după el, din anturajul lui. Omul cu care a venit ultima oară să ia copiii e prieten cu Bianca și fostul ei soț, Alex Bodi. El nu are carnet. El este un pericol!”, a povestit Claudia Pătrășcanu despre comportamentul omului de afaceri.

Mai mult, Gabi Bădălau ar fi dorit să o dea la pace, când i-a oferit acesteia o casă în apropiere de Capitală, în care să locuiască cu copiii lor, Gabriel și Nicolas.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Eu sunt de acord să iau o casă într-un complex rezidențial, Tunari, Sisești, Otopeni, Pipera, gata mobilată, buget 120-150 de euro, să înscriem băieții la școala americană, plătesc eu pe un an de zile avans taxele de școlalizare. Găsim o variantă să iau și o mașină bună pentru băieți să aveți să vă deplasați. Mă ocup eu de ce înseamnă cheltuieli pentru băieți, pentru casă, pentru voi. Cred că e o soluție mai bună pentru noi, mai ales pentru băieți. Gând bun și aștept un feedback”, i-a transmis Gabi Bădălău fostei sale soții, prin intermediul unei apariții la Xtra Night Show, moderată de Dan Capatos.

Antonia și Vincenzo Castellano, divorț finalizat după 7 ani

Cum lupta dintre cei doi nu a fost încă finalizată, nu se poate ști care dintre foștii soți va avea câștig de cauză, în instanța de judecată. Nu este exclus ca solista să piardă războiul, nefiind singurul astfel de exemplu de vedetă din România care s-a confruntat cu o astfel de situație, cât se poate de grea. La rândul ei, cântăreața Antonia și-a văzut fiica, pe Maya, tot mai rar în ultimii ani, după despărțiea de Vincenzo Castellano. Cei doi au divorțat după 7 ani de când au ajuns prin tribunale, la final de 2020. Maya, fetița lor de 11 ani, a rămas în grija tatălui și a bunicilor, în Italia, bărbatul având custodia exclusivă a micuței.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Monica Gabor și Irinel Columbeanu, în lupta pentru Irinuca

Deși în urma divorțului lor au rămas în relații foarte bune, cel mai probabil și de dragul fetiței lor, Irinuca, după despărțire micuța a rămas în grija tatălui ei. Omul de afaceri de la Izvorani a refuzat inițial să o lase pe aceasta să meargă în Statele Unite ale Americii pentru a locui cu Monica Gabor, el având custodia exclusivă.

Mai este cunoscut că Irinel Columbeanu s-a împotrivit vehement acestei mutări și câțiva ani s-a îngrijit singur de fetiță. Ulterior însă a preferat să o trimită chiar el pe Irinuca în SUA, acolo unde locuiește alături de mama ei și Mr. Pink. Cei doi au divorțat în urmă cu mai bine de un deceniu și fostul milionar a decis să facă ceea ce este mai bine pentru copilul său.

ADVERTISEMENT

“Divorțul nu m-a schimbat, m-a readus la cum eram înainte. Am fost liber și înainte, și în timpul căsniciei, și după. Egalitatea dintre bărbați și femei ar trebui manifestată în mod unitar. În clipa în care alegi să nu faci loc minciunii, lucrurile sunt automat simplificate.

Persoanele nesincere nu se vor mai afla în viața mea. Am considerat că pot să îi ofer mai multă educație fiicei mele decât în mod opus. Consider că seturile mele de valori ar fi mai utile unui copil decât alte seturi de valori la care ar avea acces în alte circumstanțe”, susținea Irinel Columbeanu într-un interviu acordat la începutul acestui an.

ADVERTISEMENT

Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană, scandal total pentru custodie

Poate cel mai cunoscut astfel de exemplu de mame celebre care s-au luptat pentru copiii lor este cel al războiului pentru custodia celor doi băieți pe care Adriana Bahmuțeanu îi are cu Silviu Prigoană. Procesul de obținere a custodiei pentru cei doi băieți minori a fost amplu disputat atât în instanța de judecată, dar și din punct de vedere mediatic.

Bruneta a primit însă o lovitură de proporții, atunci când în 2019 instanța a decis ca în cazul lor, tatăl să fie cal căruia îi este acordată custodia în mod exclusiv. Vedetei i-a fost impus un program de vizitare, fiind vorba despre faptul că putea petrece timp alături de băieții săi doar două weekenduri pe lună.

Mihaela Seiler luptă în Germania pentru custodia fetiței sale

Un alt caz este cel al Mihaelei Seiler, cunoscută în showbiz-ul autohton și ca impresara vedetelor. După ce s-a stabilit de câțiva ani în Germania, acolo unde credea că și-a găsit fericirea în brațele unui bărbat orginar din această țară, s-a trezit că trăiește cel mai mare coșmar al vieții sale. Organizatoarea de spectacole și evenimente de 39 de ani era aflată la al doilea mariaj și trăiește departe de România încă din 2013, fiind în prezent în luptă pentru custodia exclusivă a fiicei sale.

„Am decis să vă spun povestea unei mame care riscă să-şi piardă copilul pentru că un judecător a decis aşa! Am fost căsătorită cu un cetăţean român de origine germană. În urma acestui mariaj a rezultat Pia, de 7 ani. La început a mers bine, eram după un divorţ şi nu am văzut pericolele, eram îndrăgostită. Cu soţul m-am cunoscut printr-o prietenă, primul an de relaţie a fost la distanţă. După un an m-am mutat în Germania, am rămas însărcinată. Primele probleme au venit tocmai în acea perioadă”, a povestit Mihaela Seiler la începutul acestui an, potrivit celor de la Click.

“La nivel afectiv soţul meu nu a avut nici un fel de relaţie cu fiica noastră. Fetiţa nu s-a jucat niciodată cu tatăl ei, nu a simţit căldură sufletească, ci doar teama că revine acasă o făceau să caute prezenţa mea sau a fratelui ei.”, a mai susținut Mihaela Seiler.

Roxana ex-Trident, lasată să stea cu fetița ei doar câteva minute, după divorț

Un alt exemplu este cel al fostei soliste Roxana Blagu, care s-a luptat timp de 6 ani pentru custodia fiicei sale. Fosta cântăreață din trupa Trident a suferit enorm pentru a putea să își vadă fetița, după ce instanța de judecată a decis că o va putea vizita pe micuță doar două weekenduri pe lună.

Divorțul acesteia cu omul de afaceri Marcel Sârbu a fost pronunțat în 2013 și pe atunci aceasta a pierdut-o pe Oana, fiica ei. Motivul pentru care instanța de judecată i-a acordat custodia tatălui a fost cel că fosta artistă își schimba mult prea des domiciliul la acea vreme. De aceea, s-a decis că afaceristul este cel mai potrivit pentru creșterea Oanei.

“În cele două weekend-uri pe lună, timp în care îmi este permis să o văd, tatăl fetiţei mele nu mă lasă mai mult de trei minute să stau în preajma ei şi de fiecare dată suntem acompaniaţi de avocatul sau şoferul său”, povestea Roxana Blagu în urmă cu câțiva ani.