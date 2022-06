Război în Ucraina, ziua 113. Zelenski a acceptat invitațiile la summiturile G7 şi NATO. Forțele ruse, ofensivă pe 9 direcții în Lugansk

Într-un mesaj postat pe contul său de Twitter, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că a acceptat invitaţiile la summiturile G7 şi NATO care vor avea loc la sfârşitul acestei luni în sudul Germaniei şi, respectiv, la Madrid.

Gratefully accepted the invitation of partners to take part in key international events: from 🇩🇪 Federal Chancellor – in the Summit, from NATO Secretary General – in the in Madrid.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)