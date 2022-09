Război în Ucraina, ziua 212. Zelenski s-a adresat direct poporului rus: ”Protestați! Ripostați! Fugiți! Sau predați-vă ucrainenilor!”

Peste 1.300 de persoane au fost arestate miercuri după ce au participat la demonstrații în toată Rusia împotriva mobilizări parțiale anunțate de Vladimir Putin.

De la Kiev, Volodimir Zelenski le-a prezentat rușilor opțiunile pentru a supraviețui după ordinul de mobilizare parțială. Acesta le-a transmis cetățenilor ruși un mesaj în limba lor.

”Ştim că vor lua pe toată lumea fără discernământ. Nu doar militarii din rezervă, ci orice bărbat. Oricine va fi atât de intimidat încât îi va fi mai teamă să evite războiul decât să moară în război. 55.000 de soldaţi ruşi au murit în acest război în şase luni.

Zeci de mii sunt răniţi şi mutilaţi. Vreţi mai mult? Nu? Atunci protestaţi! Ripostaţi! Fugiţi! Sau predaţi-vă ucrainenilor! Acestea sunt opţiunile pentru a supravieţui”, a spus preşedintele ucrainean, conform .

September 22

1/” I will explain to the Russians what is happening in Russian.

55 thousand Russian soldiers died in this war in six months. Tens of thousands are wounded and maimed. Want more? No? Then protest. Fight back. Run away.

