Război în Ucraina, ziua 303. Peste 10.000 de morminte descoperite în Mariupol. SUA, noi sancțiuni pentru ruși

Multe săptămâni, în prima parte a războiului din Ucraina, Mariupol a fost ținta bombardamentelor rușilor. Se estimează că zeci de mii de oameni, civili și militari, au murit aici.

De-a lungul ultimelor luni, au fost descoperite de ucraineni în regiunile eliberate de sub ocupația rușilor.

Joi, (AP) anunță că ar fi descoperit ceea ce se crede a fi peste 10.000 de morminte noi în orașul port Mariupol din sudul Ucrainei. De notat că regiunea se află sub ocupația armatei lui Putin.

Jurnaliștii AP au estimat cel puțin 10.300 de morminte noi în Mariupol și în zone din jurul orașului. Cele mai multe sunt în cimitirul Staryi Krym.

Sursa citată are la bază imagini din satelit. Specialiștii AP au măsurat fiecare secțiune în care a fost extins cimitirul și au calculat că spațiul total ocupat de morminte este, în prezent, mai mare de 51.500 de metri pătrați.

Au fost analizate apoi o serie de imagini video care arătau că rușii au folosit mașini grele pentru a săpa tranșee lungi, care apoi au fost umplute.

“More than 10,000 new graves now scar Mariupol, the AP found, and the death toll might run three times higher than an early estimate of at least 25,000.”

— Seung Min Kim (@seungminkim)