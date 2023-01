Război în Ucraina, ziua 328. Marea Britanie, ajutor important pentru armata ucraineană / Rusia şi Belarus, exerciţii militare comune

Săptămâna a început cu . Deși Moscova anunțase capturarea orașului din Donetsk, Ucraina dă asigurări ca încă are ”trupe pe poziție”.

În repetate rânduri, Kievul a cerut sprijin din partea statelor occidentale pentru a putea rezista în fața asaltului rușilor în zonele de est și sud.

Luni, Volodimir Zelenski a primit o veste excelentă de la Londra. Ministerul britanic al Apărării a anunţat , confirmând trimiterea către aceasta a 14 tancuri Challenger 2.

”Astăzi (n.r. luni, 16 ianuarie), pot anunţa cel mai semnificativ pachet de putere de luptă pentru a grăbi succesul Ucrainei.

Acesta include un escadron de tancuri Challenger 2 împreună cu vehicule blindate pentru recuperare şi reparaţii”, a declarat, în Parlamentul, de la Londra ministrul britanic al apărării, Ben Wallace.

Noul ajutor militar britanic oferit Ucrainei nu se rezumă doar la acest tancuri. El mai cuprinde opt tunuri AS90 de calibrul 155 mm, 100 de vehicule blindate, printre care şi transportoare blindate Bulldog și un pachet de manevrabilitate ce cuprinde capabilităţi pentru traversarea câmpurilor minate şi a cursurilor de apă.

