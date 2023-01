Război în Ucraina, ziua 318. SUA, ajutor de 3 miliarde pentru armata ucraineană. Luptele continuă, în ciuda armistițiului

Vineri, 6 ianuarie, armata rusă a dat asigurări că respectă armistiţiul de două zile pe care Moscova l-a decretat unilateral în Ucraina cu ocazia Crăciunului ortodox pe stil vechi. În realitatea, lucrurile au stat diametral opus.

Încă de la orele dimineții, alerte de raid aerian au fost în vigoare în mai multe părți ale Ucrainei, inclusiv în Capitala Kiev. Se întâmpla asta la doar câteva ore după ce Rusia a anunțat armistițiul, relatează .

Rusia s-a apărat și a acuzat trupele ucrainene că au atacat regiunea Donețk chiar .

În ciuda vorbelor de ”pace temporară”, soldații ruși au bombardat o unitate de pompieri din Herson, provocând victime, relatează sursa citată.

”Rușii au confirmat încă o dată faptul că nu se poate avea încredere în ei. Herson. Un alt bombardament asupra unității noastre. Morți și răniți”, a declarat Serhii Kruk, șeful Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei.

Kruk a mai adăugat acesta a fost al doilea departament de pompieri în două zile asupra căruia inamicul a tras, ”încălcând toate principiile și normele dreptului internațional”.

Cel puțin un pompier a murit și alți patru au fost răniți, potrivit oficialilor ucraineni.

La orele serii, Pentagonul a anunțat că a observat lupte în Ucraina, în ciuda apelului lui Vladimir Putin la încetarea focului.

Americanii sunt convinși că liderul rus nu a renunțat la obiectivele sale în Ucraina.

”Putin nu a renunțat la obiectivele sale de a cuceri Ucraina și de a continua să dobândească părți din teritoriul acestei țări”, a declarat Laura Cooper, secretar adjunct al apărării din SUA.

, continuă să acorde sprijin armatei din statul vecin.

Americanii au anunțat, vineri, un nou ajutor militar, în valoare de 3 miliarde de dolari, cel mai mare de până acum.

Acest sprijin ar urma să includă vehicule blindate de infanterie şi de transport de trupe, precum şi obuziere, a precizat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, citată de The Guardian.

Încă de joi, Washingtonul şi Berlinul au promis în comun că vor livra Kievului blindate de infanterie – de tip Bradley din partea SUA şi model Marder din partea Germaniei.

Vehiculele Bradley sunt dispozitive aflate în serviciu de la începutul anilor 1980. Ele sunt dotate cu un tun 25 mm, dar şi cu un lansator de rachete antitanc, şi pot transporta, în afara echipajului, 9 luptători.

US to Send $3 Billion in Aid to Ukraine, Including Bradley Fighting Vehicles

— War Zone 🌍 TR 🇺🇦 🇷🇺 (@warzone_tr)