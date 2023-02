Război în Ucraina, ziua 359. Rusia, ofensivă puternică în Harkov / NATO: Trebuie să fim pregătiți pentru o confruntare de lungă durată

Pe aproape întreaga durată a zilei de joi, 16 februarie, Ucraina a fost sub o continuă stare de alertă. Sirenele de la Kiev, Odesa, Liov sau Herson îndemnau oamenii să-și găsească adăpost din calea unor posibile bombardamente ale rușilor.

În total, în ultimele 24 de ore, . Din nou, țintele au fost infrastructuri energetice ale acestei ţări. A fost lovită, în acest raid, cea mai mare rafinărie ucraineană, relatează Reuters.

Potrivit Statului Major ucrainean, 16 dintre aceste rachete au fost neutralizate de apărarea anti-aeriană. Este o proporţie mai redusă a rachetelor doborâte comparativ cu precedentele bombardamente de acest fel pe care Rusia le efectuează cu regularitate împotriva Ucrainei începând din luna octombrie.

Numai în sud, apărarea antiaeriană ucraineană a doborât 8 rachete Kalibr care au fost lansate de pe o navă rusească din Marea Neagră. Alte rachete au lovit nordul şi vestul Ucrainei, precum şi regiunile centrale Dnipropetrovsk şi Kirovograd.

A fost lovită şi rafinăria de la Kremenciuk, la circa 200 de kilometri sud-est de capitala Kiev, dar autorităţile ucrainene nu au oferit detalii despre amploarea pagubelor. Ministerul ucrainean al Energiei şi operatorul reţelei electrice au semnalat că, spre deosebire de ce s-a întâmplat după raiduri ruseşti anterioare, de data aceasta raidul de joi dimineaţă nu a provocat perturbări majore în furnizarea electricităţii.

În noaptea de joi spre vineri, Harkov a devenit ținta invadatorilor. La miezul nopții, Oleg Siniehubov, șeful Administrației Militare a Oblastului Harkov, a raportat că ocupanții ruși lansează atacuri asupra orașului și le-a cerut locuitorilor orașului să rămână în adăposturi.

”Atenție, locuitori din Harkov și Oblast Harkov: ocupanții lansează din nou atacuri. Nu ignorați sirenele de raid aerian și rămâneți în adăposturi pentru siguranța dumnevoastră”, a transmis acesta.

Mai multe canale locale de Telegram au raportat că aproximativ 7 rachete au fost lansate în orașul de nord-est din regiunea vecină a Rusiei Belgorod în seara zilei de 16 februarie.

🇷🇺🚀💥🇺🇦Ukraine media report a series of explosions in . And about new rocket launches in the Kharkov direction. 🚨Currently there is air alarm in region 🇷🇺🚀💥🇺🇦Repeated explosions in Kharkov.Launches are still being recorded

Speranțele că războiul din Ucraina se va încheia curând sunt tot mai mici. pentru o confruntare de lungă durată, întrucât preşedintele rus Vladimir Putin nu arată nicio voinţă de pace, la un an după ce a declanşat războiul contra Ucrainei.

Translation: World War Three will not end overnight

“We need to be prepared for the long haul, this (war with Russia) may last for many, many, many, many years.” – NATO Secretary General Jens Stoltenberg

