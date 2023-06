Război în Ucraina, ziua 483. Noi bombardamente lansate de ruși. Biden spune că riscul ca Moscova să folosească arme nucleare este real

Război în Ucraina, ziua 483. Noi în cursul zilei de marți, în 11 regiuni. Atacurile au fost în aproape toată țara, inclusiv în Kiev, Liov, Zaporojie și Harkov, potrivit ucrainenilor.

Război în Ucraina, ziua 483. Rușii au bombardat mai multe regiuni

Unul dintre cele mai puternice atacuri s-a produs în Herson. Mai mulți angajați ai Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență au fost răniți, iar unul a fost ucis. Salvatorii efectuau operațiuni de curățare în urma inundațiilor și nu erau înarmați.

ADVERTISEMENT

„Armata rusă a tras asupra salvatorilor din Herson care curățau nămolul cauzat de inundațiile recente provocate de prăbușirea barajului Nova Kahovka”, a transmis Andrii Ermak pe Telegram, potrivit

„Eroii noștri neînarmați efectuau lucrări de restabilire când teroriștii ruși au început un bombardament puternic. Răniților li se oferă asistență medicală de urgență”, a adăugat ministrul de Interne Igor Klimenko.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Ministerul ucrainean al Sănătății a transmis, marți, că apa este încă puternic contaminată în zonele vizate de prăbușirea barajului de la Nova Kahovka. Analizele au arătat prezența salmonelei, rotavirusului și E.coli.

„În rezervoarele din regiunile Herson, Odesa și Nikolaev, indicatorii individuali depășesc în mod semnificativ standardele de igienă și sanitare stabilite”, a transmis Ministerul Sănătății.

ADVERTISEMENT

Război în Ucraina, ziua 483. Ajutor în valoare de 50 de miliarde de euro de la UE

Uniunea Europeană va oferi un ajutor în valoare de 50 de miliarde de euro pentru Ucraina. Pachetul financiar va fi folosit pentru a sprijini Kievul în procesul de reconstrucție și contraofensivă din următoarea perioadă.

Totodată, Danemarca va acorda un pachet de asistență militară de 2,95 miliarde de euro, care ar urma să ajungă la Ucraina în perioada 2023-2028. Și guvernul japonez vrea să ofere 5 milioane de dolari, bani care vor ajunge la ucrainenii afectați de distrugerea de la Kahovka.

ADVERTISEMENT

Joe Biden: „Riscul ca Moscova să folosească arme nucleare este real”

, în cursul zilei de marți, că riscul ca Moscova să folosească arme nucleare este real. Declarația președintelui Statelor Unite vine după ce Aleksandr Lukaşenko, preşedintele Belarusului, a spus că țara sa primește arme nucleare tactice din Rusia.

ADVERTISEMENT

„Când am fost aici în urmă cu aproximativ doi ani și am spus că sunt îngrijorat că râul Colorado va seca, toată lumea s-a uitat la mine de parcă aș fi nebun. Ei s-au uitat la mine ca atunci când am spus că sunt îngrijorat că Putin folosește arme nucleare tactice. Este real.”, a transmis președintele Joe Biden.