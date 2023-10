Război în Ucraina, ziua 607. Bătălia pentru Avdiivka este în toi / Livrările secrete către Ucraina, elementul surpriză al toamnei

Război în Ucraina, ziua 607. Livrările secrete de arme către Ucraina şi bătălia din jurul oraşului Avdiivka sunt principalele puncte de interes legate de situaţia de pe front, în timp ce la nivel diplomatic Volodimir Zelenski face în continuare eforturi pentru a fi ajutat cu bani şi arme de Occident.

Ruşii încearcă să înconjoare Avdiivka

Într-un moment în care finanțarea SUA pentru Ucraina rămâne incertă, , atât pe câmpul de luptă, cât și pentru moralul public. Ucraina cere de luni de zile acest sistem de rachete, dar încă nu este clar când au fost livrate sau când s-a luat decizia de a le achiziționa.

Cert este că folosirea lor pe câmpul de luptă a reprezentat o surpriză uriaşă şi l-a enervat inclusiv pe Vladimir Putin, care s-a referit la ele într-o declaraţie avută la Beijing. În teren, rachete ATACMS cu rază lungă de acțiune au fost în centrul atacurilor asupra aerodromului din Berdiansk și la Lugansk, distrugând nouă elicoptere rusești și un depozit de muniții.

Cu o rază de acțiune de 170 de kilometri, , iar majoritatea analiștilor prevăd că Moscova va fi forțată să staționeze mijloacele aeriene mai departe de linia frontului, limitându-şi astfel capacitatea operațională.

La Avdiivka, lângă Donețk, se dau însă lupte aprige. Ruşii continuă să încercuiască orașul, iar Ucraina susține că a dat lovituri grele personalului și echipamentului militar rus. Forțele ruse au lansat valuri de atacuri care au fost respinse de trupele ucrainene.

Potrivit surselor militare ucrainene, mai mulți soldați și tancuri ruseşti au fost distruse joi decât în ​​orice zi de la începutul războiului (1.380 de oameni, 55 de tancuri și 120 de vehicule blindate de luptă). CNN nu poate confirma însă în mod independent afirmațiile ucrainene cu privire la pierderile rusești.

Rusia dispune de cel puţin 9.000 de blindate

Analiştii spun că scopul Rusiei este de a încercui oraşul şi de cuceri un teren înalt din apropierea fabricii industriale, ceea ce i-ar oferi un control efectiv asupra rutelor de aprovizionare ale ucrainenilor. Avdijivka se află ăncă din 2014 în prima linie a conflictului din estul Ucrainei, iar în momentul de faţă peste 1.600 de civili sunt încă în oraș.

Totuşi, capacităţile Rusiei sunt copleşitoare, iar ucrainenii estimează că în fiecare lună sunt mobilizaţi, în medie, aproximativ 20.000 de solaţi. În plus, Rusia poate avea încă aproximativ 8.900 de vehicule blindate de diferite tipuri, inclusiv aproximativ 3.700 de BMP. Acest lucru este dovedit de imaginile din satelit ale bazelor de depozitare a echipamentelor rusești analizate de analistul OSINT High Marsed, pe profilul său de Twitter.

Astfel, calculele atente ale echipamentelor din imagini arată că, în total, Rusia are 8.917 de unități de vehicule blindate ușoare (BTR-60/70, BRDM-2 și MT-LB), inclusiv 3.677 de BMP. Este vorba doar despre acele mașini care sunt depozitate sub cerul liber și pot fi astfel numărate. Nu se știe însă câte vehicule blindate are Rusia depozitate în hangare închise.