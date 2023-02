Războinicul Andrei Neagu, dezvăluiri despre boala care l-a împiedicat să facă performanță la Survivor România: ”Nu mai vedeam”

Plecat în Republica Dominicană pentru a impresiona în echipa Războinicilor de la Survivor România, Andrei Neagu s-a văzut pus în fața unei situații critice. Și, chiar dacă în timpul show-ului nu s-a prea plâns de problemele sale de sănătate, reîntors în România, Războinicul a dezvăluit pentru FANATIK ce probleme a avut.

Andrei Neagu de la Survivor România, mari probleme de sănătate

Andrei Neagu de la Survivor România a fost, ca performanță sportivă, unul dintre cei mai slab clasați . Mai exact, actorul a reușit, de-a lungul show-ului de supraviețuire din Republica Dominicană să obțină doar 4 victorii în 23 de meciuri jucate.

Motivul, a explicat , pentru FANATIK, ține însă de problemele de sănătate cu care s-a confruntat în momentul în care a ajuns în jungla din Republica Dominicană. Cu toate acestea, ne-a explicat Războinicul, acum problemele au dispărut.

În altă ordine de idei, Andrei Neagu recunoaște că experiența pe care a avut-o la Survivor România -a fost extrem de utilă și e convins că îl va ajuta inclusiv în cariera de actor. Dar, chiar dacă vede mai mult ”partea plin a paharului”, fostul concurent are încă vise, chiar coșmaruri, cu ce a trăit acolo, în jungla din Republica Dominicană.

Andrei Neagu: ”Acum câțiva ani am avut o operație”

Andrei, care a fost cel mai dificil moment din competiție pentru tine? Ce problemă îți apăruse la ochi spre final?

– Cel mai greu moment din show a fost acela în care mi-am dat seama că aveam momente în care nu mai vedeam bine sau deloc. Acum câțiva ani am avut o operație de reducere de dioptrie, iar în urma acestei operații, cred că am rămas cu o fotosensibilitate care s-a agravat… Se poate să fie și din lipsa de hrană, de vitamine… Toți acești factori au lucrat cât să ajung să fiu “chior” pentru o perioadă, dar mă bucur mult că acum sunt bine.

Am văzut că ai urmărit edițiile care au urmat după plecarea ta. Ai fost surprins de conflicte și propuneri spre nominalizări din tribul Războinicilor?

– Sincer, am urmărit, înca urmăresc, este mult mult mai simplu de judecat din fața televizorului, de pe canapea. Pot spune doar că am anticipat destul de multe momente care se întâmplă acum în show.

Ești actor. Consideri că te-a ajutat ceva din ce ai învățat în carieră în acest format?

– Cu siguranță m-a ajutat și mă va ajuta. Sunt genul de persoană care are de învățat din absolut orice situație. Am fost pus în niște situații inedite, în care a trebuit să reacționez la secundă și cred că fiind natural, nejucând un rol, am reacționat cu inima.

Războinicul visează noaptea strategii pentru Survivor România

Ce părere au avut prietenii tăi și familia despre evoluția ta? Cum te-ai simțit să te reîntorci printre ei?

– Încă îmi e greu să îmi dau seama ce părere au prietenii și familia mea, toți îmi pun multe întrebări, trag de mine să afle cât mai multe lucruri interesante, ce s-a întâmplat, cum a fost etc. Pot spune că am fost primit regește și asta înseamnă enorm pentru mine, să știu că am niște oameni senzaționali lângă mine, oameni fără de care eu nu știu ce m-aș face. Atât familia, cât și prietenii mei mă cunosc foarte bine, iar cel mai frumos lucru este că oricând, dar oricând, mă pot baza pe ei și ei pe mine, ceea ce în timpurile noastre este ceva mai rar.

Care este cel mai greu lucru în reacomodarea acasă și normalitate?

– Încă mi-este greu să mă adaptez cu somnul, dorm încă destul de greu, deși dorm într-un pat confortabil, mănânc foarte mult și de toate. Antrenoarea mea mă cearta că nu e bine ceea ce fac. Este amuzant să nu merg la joc a doua zi, deși noaptea atunci când visez, mă gândesc la strategii și încă îmi e greu să văd așa de mulți oameni în mall, pe stradă, adică e ceva ciudat să văd așa multă civilizație.