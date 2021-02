„Războiul Gunoaielor“ devine tot mai dur! Romprest contraatacă. Ce legătură ar avea cu conflictul patronul postului Realitatea Plus

„Războiul Gunoaielor“ sau „Valsul Gunoaielor“, conflictul deschis între primarul sectorului 1, Clotilde Armand, şi firma de salubrizare Romprest, a dus la o adevărată problemă în cel mai bogat sector al Capitalei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

S-au lansat acuzaţii de ambele părţi, primarul declarând că instuţia nu are banii necesari să achite facturile pentru salubrizare şi că acestea sunt incorecte.

De partea cealaltă, Romprest o acuză pe şefa de la Sectorul 1 că vrea să bage compania în faliment prin neplata facturilor şi refuză să semneze o nouă înţelegere „mai mult decât bună“, pentru că „are interese ascunse“.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Drept la replică din partea Romprest

Romprest a ales să dea un drept la replică în mediul online, pe care îl publicăm în rândurile următoare:

„DREPT LA REPLICA

ADVERTISEMENT

O serie de evenimente, mai degraba pozitii publice, care s-au succedat cu rapiditate in cursul zilei de marti, 09.02.2021, ne obliga sa transmitem in mass-media o LUARE DE POZITIE oficiala a Conducerii executive a Compania Romprest Service SA, prin reprezentantii sai legali, pe care va rugam sa o publicati ca DREPT LA REPLICA.

Demersul nostru este animat de dorinta de a nu lasa sa se propage si perpetueze, in spatiul public, informatii false, care denatureaza adevarul, in scopuri obscure sau oculte, si, mai ales, de a nu permite atragerea unor institutii publice, precum si a unei companii care are ca actionar majoritar statul, in manopere dolosive, instrumentate de persoane fara probitate morala, fara credibilitate, „certati” cu legea penala, asa cum in mod public sunt calificati drept “niste penali”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Infractori de drept comun, condamnati definitiv de instantele penale pentru infractiuni de coruptie si criminalitate financiar economica.

Acesta este purul adevar.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Intelegem ca scopul este acela de a se abate atentia de la problema de fond, respectiv incercarea de eliminare de pe piata a unei companii romanesti de prestigiu, dar avem datoria, fata de noi insine, fata de actionarii nostri de buna credinta, fata de opinia publica, fata de reprezentantii legali ai institutiilor publice si fata de toti functionarii publici de buna-credinta, de a nu permite ca oameni nevinovati si animati de intentii legitime sa fie atrasi intr-o activitate infractionala.

Pentru a nu permite ca, in final, cetatenii Sectorului 1 sa sufere consecintele unui razboi injust, nedrept, in urma caruia sa devina, fara nicio vina, victime colaterale.

ADVERTISEMENT

Din ratiuni pe care nu le intelegem, dar dorim sa fie deindata cercetate de institutiile abilitate, Primaria Sectorului 1, prin Primar, a inteles sa dea curs, fara a intreprinde un minim demers de informare obligatoriu, unei pozitii publice, neasumate, ce se pretinde a veni din partea actionarului Detaco Ltd, in conditiile in care comunicatul este transmis de “pretinsii” reprezentanti ai acestui actionar, pe postul TV Realitatea Plus si in mediul online realitatea.net, ambele apartinand beneficiarului de facto al acestui actionar, numitul Maricel Pacuraru, patronul trustului de presa Realitatea Plus, care, de la momentul la care s-a erijat in aceasta calitate de beneficiar al participatiilor actionarului Detaco Ltd, a incercat sa preia prin intocmirea de acte false conducerea societatii Compania Romprest Service SA.

Stau dovada in acest sens actiunile in justitie de pe rolul instantelor de judecata, castigate de Compania Romprest in contradictoriu cu actionarul Detaco Ltd, pe care, pentru conformitate, intelegem sa le enumeram in prezentul Drept la replica.

ADVERTISEMENT

Erijarea unui actionar din cadrul unei companii pe actiuni de drept privat ca reprezentant legal al acesteia contravine legii, incalcand grav prevederile Actului constitutiv al societatii precum si pe cele din materia dreptului societar, are rezonanta penala, fiind dovada clara a savarsirii unor infractiuni de fals.

Am luat la cunostinta, din spatiul public, cu maxima surprindere si ingrijorare, de documentul oficial (emis de catre Serviciul Imagine si Cultura din cadrul Primariei Sector 1), respectiv “Invitatie la dialog pentru actionarul maioritar al Companiei Romprest – Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, il invita la dialog pe cel mai mare acfionar al companiei Romprest – DETACO LTD – pentru a gasi impreuna cele mai bune soluţii in privinja salubrizarii din Sectorul 1. ”

Astfel, Primarul Sectorului 1 alege sa dialogheze chiar cu aceia pe care ii asimileaza in pozitiile sale publice, in mod voit eronat, cu Conducerea executiva statutara actuala a Romprest, respectiv “mafia”, pe care actionarii legitimi si actuala conducere executiva incearca sa ii impiedice sa preia conducerea unei societati a carei activitate este de interes public, pentru a nu o capusa si transforma din nou intr-un vehicul infractional de natura a satisface interesele lor financiare ilicite, asa cum au procedat cu alte societati pe care le-au detinut si vandalizat si prin intermediul carora au preiudiciat bugetul de stat.

Primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, personal, ii punem in vedere si o instiintam public, pe aceasta cale, ca ralierea la pozitia actionarului Detaco Ltd reprezinta o incalcare a legilor in vigoare.

Reamintim ca actionarul in cauza nu intruneste cerinta reprezentativitatii societatii Compania Romprest Service SA, care este o societate pe actiuni organizata si administrata in sistem unitar cu organe proprii de conducere, aceste foruri executive avand deplina legitimitate in relatiile cu tertii, conferita de actionarii societatii in integrum prin votul acordat acestora in cadrul forurilor statutare competente la nivel societar.

Orice alt dialog cu orice actionar, in afara cadrului legal si statutar, nu este legal si nu este opozabil societatii Compania Romprest Service SA, cu atat mai mult cu cat, la nivel contractual in relatia cu UAT Sector 1, dialogul trebuie sa fie unul institutional, intre partenerii contractuali, respectiv Consiliul Local al Sectorului 1 in calitate de autoritate contractanta si Romprest in calitate de operator delegat, prin forurile sale de conducere cu putere de reprezentare. Nu intelegeri absconse, in spatele usilor inchise, care sa satisfaca interese financiare partinice cu scop ilicit, de natura a descalifica pe Primarul Sectorului 1, care se pare ca intra in dialog cu „penali” si „corupti” tocmai pentru a isi satisface interesele in razboiul „vindicativ” cu Compania Romprest Service SA, pentru simplul motiv ca aceasta nu se supune „dictatului” impus cu forta de Primarul Sectorului 1.

Modalitatea de a comunica cu terte persoane pe cai neoficiale, alta decat calea institutionala in relatie cu Conducerea executiva statutara a Compania Romprest Service SA, fara a avea girul Consiliului Local, reprezinta trafic de influenta si se pedepseste conform Codului penal.

Pentru o corecta informare a opiniei publice, expunem mai jos, succinct, realitatea obiectiva, irefutabila, privind faptele actionarului Detaco Ltd, comise prin pretinsi reprezentanti si interpusi, care in realitate au actionat permanent in vederea destabilizarii, obstacularii Compania Romprest Service SA, in scopul de a apropria interesele societare si pe cele legitime ale actionarilor sai, propriilor interese financiare cu caracter infractional.

Detaco Ltd, actionarul care, prin reprezentantii sai cercetati si condamnati penal, a prejudicial permanent Compania Romprest Service SA, este detinuta astazi, prin interpusi, de un alt infractor, condamnat penal, in persoana numitului Maricel Pacuraru, cu care Primarul Sectorului 1, in disperarea sa de a distruge o companie de prestigiu cu capital autohton, un antreprenor roman si mare contribuabil, intelege sa se alieze, sa se asocieze, fara niciun scrupul, doar pentru a isi atinge scopul, distrugerea Compania Romprest Service SA si odata cu aceasta si incalcarea flagranta a dreptului fundamental al cetatenilor Sectorului 1 la un mediu sanatos.

Evident, se doreste sa se distruga o companie romaneasca performanta, mare contribuabil, platitor de taxe si impozite uriase la bugetul de stat. Cui se doreste sa ii fie „oferita pe tava”? Caror scopuri oculte i se raliaza Doamna Primar atunci cand se asociaza cu personaje certate cu legea penala? Aceasta este credibilitatea pe care a invocat-o in fata electoratului?

Este evident ca aceasta s-a indepartat de la promisiunile electorale si ca actioneaza in mod samavolnic, subsumat unor interese departe de a putea fi calificate ca avand caracter si scop licit.

Este de notorietate situatia judiciara litigioasa si conflictuala generata de actionarul Detaco Ltd fata de ceilalti actionari ai Compania Romprest Service SA, in incercarea de a isi apropria conducerea companiei prin fals si manopere dolosive, toate aceste actiuni fiind sanctionate de instantele de judecata.

Pozitia publica a actionarului Detaco Ltd la care Primarul Sectorului 1 a inteles sa se ralieze si sa ii dea curs prin transmiterea unei Invitatii oficiale la dialog, este aceea a unui actionar care s-a limitat la blocarea si obstacularea permanenta a activitatii Compania Romprest Service SA si a carui unica preocupare a fost de a o “capusa”, prin diferiti reprezentanti, refuzand sa se implice in activitatea societatii, pe care a incercat sa o utilizeze constant ca un “vehicul infractional”, subsumat propriilor interese financiare.

Acest actionar a declansat „santaje” mediatice la adresa actionarilor si a actualei conduceri a Compania Romprest Service SA, in scopul preluarii abuzive a conducerii acesteia, prin interpusii patronului postului Realitatea Plus, numitii Pacuraru Cioanta Beniamin si Pacuraru Ionescu Catalin Paul, nimeni altii decat ginerele si fiul „penalului” Maricel Pacuraru, care, evident, din cauza incompatibilitatilor impuse de legea penala, nu poate sa apara decat prin interpusi si persoane care sa-i protejeze interesele financiare.

Instantele de judecata au sanctionat aceste demersuri mediatice abuzive si lipsite de orice legitimitate, sanctiuni grave fiind dispuse impotriva postului Realitatea Plus si de catre CNA, care a amendat in repetate randuri acest trust de presa.

Conducerea executiva statutara a Compania Romprest Service SA, asistata de catre avocatii acesteia, stam la dispozitia mass-media interesata de adevar si de legalitate, pentru a furniza toate si orice informatii care pot proba aceasta situatie de fapt, exprimandu-ne totodata regretul pentru campania de dezinformare, de denigrare si manipulare initiata de Primarul Sectorului 1 si de faptul ca acesta, in disperarea de a isi atinge scopul distrugerii antreprenorului roman, nu manifesta nicio rezerva si nicio retinere in a da curs unor practici nelegale si in a se asocia cu infractori, care nu au facut altceva decat sa aduca pagube uriase societatilor in care au activat, dar mai ales statului roman

COMPANIA ROMPREST SERVICE SA., prin

Director General Adjunct si Vicepresedinte al Consiliului de Administratie,

Marian Bogdan Adimi

Director Exectuiv

Razvan Duca Ghenoiu“