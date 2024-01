Răzvan Botezatu, adevăruri tulburătoare despre despărțirea de Antene

Răzvan Botezatu era starul matinalului de la Antena Stars. Făcea de toate și audiențele îl puseseră la loc de cinste în galeria vedetelor televiziunii. Doar că, brusc, a fost trimis la plimbare. Acum, în exclusivitate pentru FANATIK, el vorbește despre ce s-a întâmplat, de fapt.

Răzvan Botezatu dă de pământ cu șefii de la Antena Stars

Răzvan Botezatu dă de pământ cu foștii șefii de la Antena Stars. Au trecut șapte ani de când, spune el, i-a fost interzisă apariția pe ”sticla” respectivei televiziuni. De curând însă, a primit un telefon pentru a fi rugat să intre în direct, din Thailanda, pentru o mică discuție.

“Am primit foarte multe mesaje în urma apariției mele la televiziunea la care am lucrat atâția ani ca și prezentator. Toată lumea era șocată cum de am apărut, după șapte ani, la postul la care eu mi-am început cariera aici în București. Mare mi-a fost mirarea când una dintre fostele mele șefe m-a sunat. Persoana din cauza căreia eu am plecat din televiziunea unde eu am lucrat ca prezentator”, povestește Răzvan Botezatu.

De altfel, a explicat el pentru FANATIK, chiar dacă a plecat din cauza persoanei care l-a sunat pentru a-l ruga să reapară la Antena Stars, a acceptat. Și, cu umor, explică cum s-au desfășurat lucrurile și cum el, angelic din fire, a fost deschis să stea de vorbă cu persoana care i-ar fi făcut rău.

“M-a contactat să fac un live din Thailanda, acolo unde eu eram în vacanță. Asta se întâmplă în urmă cu doar câteva zile. Eu, cum sunt un domn, am acceptat, deși șapte ani de zile, orice apariție mi-a fost cumva interzisă de această persoană. Am acceptat deoarece eu nu port ranchiună și ură.

”Karma în viață”

În tot acest timp de șapte ani am realizat foarte multe. Am avut comunitatea alături de mine, oamenii alături de mine. Am dezvoltat foarte multe proiecte pe plan profesional, am apărut la alte televiziuni de top, am fost în proiecte de top pe tv. Culmea, după atâția ani, această fostă șefă, care între timp nu mai este șefă, m-a sunat să apar la postul care m-a consacrat.

Încă nu îmi vine să cred că omul din cauza căruia am plecat, mă contactează după toți acești ani să apară într-un live la această televiziune. Omul care practic a distrus echipa pe care o aveam la momentul acela. Uşor, ușor toți am plecat de la acea emisiune, dar foarte multă lume nu știe. Femeia aceasta ne-a făcut foarte mult rău, dar karma în viață te face ca mai devreme sau mai târziu să plătești pentru tot ce ai făcut rău”, ne-a povestit Răzvan Botezatu.

Răzvan Botezatu, în sfârșit liniștit

Răzvan Botezatu ne-a dezvăluit că nu ar mai accepta să facă o emisiune zilnică. Sau, cel puțin, nu la Antena Stars, loc din care a plecat cu probleme. “N-am timp să mă mai întorc la o emisiune zi de zi, dar, dacă prin absurd aş face asta, la care am mi-am început cariera, m-aș întoarce dacă această persoană n-ar mai fi în preajmă. Nu sub conducerea ei, clar! Doamne ferește! Nu știe să construiască nimic! Ştie doar să distrugă!”, a mai spus vedeta pentru FANATIK.

De altfel, susține el, asta a fost și problema pentru care audiențele matinalului de la Stars au tot scăzut. ”Aniela era o producătoare adevărată și o prietenă de suflet. Restul sufereau de funcții și au distrus tot ce noi patru construisem.

Vorbesc de Raluca Dumitru, Rocsana Marcu, eu și producătorul. Un matinal de top audiențe. Și au plecat pe rând până am mai rămas eu și cu Raluca. Și am fost plecați și noi…”, mai spune el.

În altă ordine de idei, că, în sfârșit, în plan personal este liniștit. S-a împăcat cu iubitul lui, așteaptă să fie cerut în căsătorie și să se așeze la casa lui. De altfel, intuiția îi spune că de ziua lui de naștere va veni și inelul care va oficializa relația pe care o are.

”Ne-am văzut, discutat și m-a trimis cu mama în vacanță în Thailanda pentru că el nu a putut să vină din cauza afacerilor lui. M-a trimis cu mama că știe situația mea, povestea mea de viață. Am scris și o carte, este în precomandă. Și șție că îmi doresc să o plimb pe mama, pentru că am adus-o acasă și vreau să o răsfăț, să o plimb să se bucure și ea puțin de viață. (…)

”Relația noastră va duce la căsătorie”

Mă duce de ziua mea într-o altă vacanță. Într-un loc superb, nu mi-a zis unde. De obicei el când pleacă în vacanță, pleacă în destinații de astea care nu sunt comerciale. Până acum m-a dus Caraibe, Aruba, Curacao, Bonaire, Saint-Lucia, astea mai bombă. Când mergem în Suedia, Finlanda, Grecia, Italia, Turcia, Europa în general, caută locuri speciale. Deci urmează ceva inedit și poate o cerere în căsătorie. Să văd ce pregătește, dar eu așa simt! Cred că relația noastră va duce la căsătorie, clar!”, ne spunea Răzvan Botezatu.