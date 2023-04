Răzvan Burleanu a răspuns atacurilor furibunde ale lui Gigi Becali: „I-am blocat numărul de telefon” / „Am aflat că a participat la un blat. Mă îndoiesc că e singurul”

și a dezvăluit că i-a blocat numărul de telefon. Cu toate acestea, este dispus să discute cu patronul FCSB, însă îi transmită să divulge numele arbitrilor pe care pretinde că i-a mituit.

Răzvan Burleanu îl amenință pe Gigi Becali: „Să aibă mai puține păcate pe care să le împărtășească la următoarea spovedanie”

după derby-ul pierdut în fața Rapidului: „La revedere, băi Burleanu! Spală-te pe cap cu Feșnic, cu Vassaras, cu Vișan și Bodescu și cu toate mizeriile pe care le faci cu ai tăi. Ați câștigat Federația și o țineți cu tiranie. Eu mai vin când pleacă Burleanu și Vassaras”.

Președintele FRF nu a rămas însă dator și l-a pus la punct pe patronul FCSB: „Nu am urmărit conferința lui de presă, dar am înțeles ideea lui generală. În ceea ce privește retragerea, nu este prima dată când vedem această declarație. S-a retras, s-a întors, s-a retras, s-a reîntors.

Ce pot descrie, din cum l-am cunoscut pe domnul Becali, este un om foarte interesat de propria imagine și de bani. Atât timp cât unul dintre elemente va fi acolo, mă îndoiesc că se va retrage.

Vă confirm primirea primului mesaj chiar în noaptea meciului, al doilea mesaj a venit dimineața. I-am blocat numărul de telefon domnului Becali, așa că nu știu ce mesaje a mai trimis. Sunt mesajele pe care le-a comunicat public. Am făcut asta cu gândul la el, astfel încât să aibă mai puține păcate pe care să le împărtășească la următoarea spovedanie”, a spus Răzvan Burleanu.

Răzvan Burleanu știe cum ar arăta fotbalul românesc fără Gigi Becali

Răzvan Burleanu e convins că Gigi Becali nu ar fi o pierdere pentru SuperLiga și taxează dur comportamentul patronului FCSB: „Profilul unui patron care se consideră stăpân în relația cu jucătorii și antrenorii, care are un comportament discriminatoriu pe criterii de gen și nu numai, care consideră că fiecare om are un preț pentru a fi cumpărat, nu cred că are un viitor în fotbalul european”.

Singura cale de împăcare între Burleanu și Gigi Becali e ca omul de afaceri să îi divulge lista arbitrilor pe care pretinde că i-a mituit: „Am vorbit cu domnul Argăseală (n.r. – președintele FCSB), astfel încât dacă domnul Becali își dorește, din punct de vedere instituțional ne putem vedea oricând. Avem toată deschiderea, nu sunt un tip ranchiunos.

Ce mi-aș dori de la această discuție, care cred că va avea loc, ce condiție aș avea ca să putem merge mai departe este ca el să-mi pună la dispoziție o listă cu 3 foști arbitri cărora le-a dat bani sau alte beneficii, direct sau indirect, și cu care dumnealui s-ar simți mai confortabil dacă s-ar afla la conducerea arbitrajului românesc”.

Gigi Becali i-a dezvăluit președintelui FRF că a participat la un meci trucat: „Mă îndoiesc că e singurul”

Răzvan Burleanu spune că ar avea nevoie de informațiile lui Gigi Becali: „Îi promit că lista va rămâne confidențială. La ultima întâlnire pe care am avut-o, aici, în sediul FRF, domnul Becali mi-a împărtășit din aceste practici legate de trecutul fotbalului nostru, în ceea ce privește persoane din organizații sportive. Așa că aș fi curios să înțeleg mai bine cum arăta peisajul fotbalistic în trecut.

Bani sau alte beneficii, direct sau indirect, foști arbitri cu care dumnealui ar fi mai confortabil dacă s-ar afla la vârful fotbalului românesc. Nu știu, întrebați-l dacă a făcut asta”.

Patronul FCSB ar fi făcut și un autodenunț în fața lui Răzvan Burleanu: „Cu această ocazie am aflat și că domnul Becali a participat la un singur blat. Mă îndoiesc că este unul singur. Nu sunt un tip ranchiunos, câteodată încerc să mă pun în locul celuilalt și să înțeleg frustrarea, supărarea că nu mai poți controla un sistem asupra căruia probabil aveai o influență foarte mare în trecut”.