Răzvan Burleanu, atac la Hagi și Popescu: “Au venit jucători pozitivi de la Viitorul la lot!”

Răzvan Burleanu îi atacă din nou pe Hagi și Popescu și îi acuză că au trimis jucători infectați la naționala U17, deși Gică Popescu a afirmat exact contrariul, spunând că fotbaliștii au contractat virusul chiar de la lotul reprezentativei.

Dialogul de la distanță continuă între cei mai marcanți membri ai Generației de Aur și conducerea Federației Române de Fotbal, în condițiile în care la Viitorul a izbucnit un focar de COVID-19, iar clubul a cerut amânarea meciului cu Poli Iași.

Răzvan Burleanu este încântat că, de la reluarea sezonului din Liga 1, probleme mari au fost doar înaintea meciului Dinamo – Astra, care nu se va mai juca azi, în condițiile în care la Giurgiu sunt o mulțime de fotbaliști infectați cu COVID-19.

Președintele Federației, Burleanu îi acuză pe Hagi și Popescu că au trimis jucători infectați la lot

Răzvan Burleanu a declarat că la echipa națională există transparență maximă cu privire la cazurile de coronavirus și că Federația nu încearcă să acopere aceste probleme: ,,Este un virus pervers, invizibil, nu știi ce poți să faci ca să preîntâmpini această situație. Au venit jucători pozitivi la loturile naționale de la nivelul cluburilor, chiar de la Viitorul, la U17″

Burleanu a spus că Federația nu a acuzat pe nimeni, așa cum au făcut cei de la Viitorul, care au acuzat că jucătorii de la echipa mare au venit infectați de la naționala de tineret: ,,Iar noi n-am învinuit pe nimeni. Încercăm să intervenim cât mai mult. Permanent am informat public despre toate cazurile și despre măsurile pe care le-am luat”, a spus Răzvan Burleanu, după ce conducerea Viitorului a spus că jucătorii s-au infectat după ce au plecat de la club”

În același timp, Gică Popescu nu e deloc de acord cu ceea ce afirmă Burleanu, ba chiar conform celor de la Viitorul situația stă exact invers: ,,La echipa mare, virusul COVID a ajuns prin fotbaliștii de la U21, care s-au infectat când au fost la acțiunea naționalei. Noi suntem un club care am respectat cu strictețe măsurile impuse și am avut grijă de fotbaliștii noștri. Până să fie aceste acțiuni de la loturile naționale nu am avut cazuri”, declarase Gică Popescu.

Răzvan Burleanu: ,,Suntem foarte îngrijorați de cum evoluează această situație. Nu trebuie să ne jucăm cu acest virus”

Președintele Federației trage un semnal de alarmă și face un apel către toți românii: ,,Nu trebuie să ne jucăm cu acest virus, altfel el se joacă cu viețile noastre. Ne îngrijorează lipsa spectatorilor de pe stadioane, carantinarea și acest număr de teste.

Burleanu asigură că există o comunicare eficientă între Direcțiile de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății și Federație, ceea ce infirma fostul jucător Ciprian Marica: ,,Avem o comunicare foarte bună cu DSP-urile, dar și cu Ministerul Sănătății. Nu prea mai poți să planifici nimic.

Burleanu a mulțumit tuturor celor care sunt aproape de fotbal în această perioadă extrem de dificilă pentru toată lumea și spune că e foarte greu de prevăzut cum vor evolua lucrurile și nu se știe când spectatorii vor putea reveni pe stadion: ,,E foarte greu să știi ce se va întâmpla peste o lună de zile. Vreau să apreciez efortul jucătorilor, jurnaliștilor, staff-urilor pentru această perioadă prin care trecem”, a concluzionat Răzvan Burleanu.

