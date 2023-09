Răzvan Burleanu, întâlnire cu premierul Marcel Ciolacu: „Am luat acest angajament”

Răzvan Burleanu s-a întâlnit în această săptămână cu premierul Marcel Ciolacu. Printre subiectele discutate de cei doi s-a numărat și inițiativa Federației Române de Fotbal de a găzdui o nouă finală europeană. din 2026 sau 2027.

Răzvan Burleanu, întâlnire cu premierul Marcel Ciolacu: „Am discutat aspecte importante”

România vrea să găzduiască din nou o finală europeană, după cea din 2012, când ultimul act al Europa League s-a jucat pe Arena Națională. Președintele FRF Răzvan Burleanu a anunțat că în urma întâlnirii cu Marcel Ciolacu atât Guvernul României, cât și Primăria București susțin inițiativa FRF ca Arena Națională să găzduiască finala Europa League din 2026 sau 2027.

”În cursul acestei săptămâni am avut o întâlnire cu premierul României în cadrul căreia am discutat despre câteva aspecte importante. În primul rând am discutat despre iniţiativa noastră de a găzdui finala Europa League din 2026 sau 2027.

Guvernul României şi Primăria Capitalei susţin puternic candidatura pentru găzduirea finalei Europa League”, a declarat Răzvan Burleanu, în cadrul unei conferințe de presă.

România ar putea fi din nou gazda finalei Europa League

Răzvan Burleanu a anunțat că cele trei instituții și-au luat angajamentul ca până la jumătatea lunii noiembrie dosarul cu toate cerințele UEFA să fie depus. Dublin (Irlanda), în 2024, şi Bilbao (Spania), în 2025 sunt următoarele gazde ale finalei Europa League.

„Iar angajamentul pe care ni l-am luat, Guvernul, Primăria şi noi, este ca până la 15 noiembrie să depunem dosarul de candidatură cu toate garanţiile solicitate de către UEFA”, a mai spus Răzvan Burleanu.

Totodată, Răzvan Burleanu a discutat cu Marcel Ciolacu despre impactul noilor măsuri fiscale asupra sportului românesc. Începând de anul viitor, salariul maxim pe care îl poate oferi un club finanțat din bani publici ar urma să fie de 30.000 de lei.

„Am discutat despre proiectele de infrastructură fotbalistică”

”Am discutat de asemenea despre impactul modificărilor fiscale în ceea ce înseamnă economia fotbalului la nivel naţional. În acest sens, i-am prezentat premierului argumentele noastre pentru care statul român trebuie să continue să susţină sportul şi în mod special fotbalul. Asta mai ales în ceea ce priveşte impactul pe care îl aduce fotbalul astăzi.

Şi mă refer la un impact cuantificat în 2021 de peste 800 de milioane de euro, un impact direct asupra beneficiilor economice, beneficiilor sociale, dar şi în ceea ce priveşte sănătatea publică. Aşadar impactul fotbalului românesc este de 800 de milioane de euro.

Am discutat şi despre proiectele de infrastructură fotbalistică pe care ne-am dori să le regăsim pe agenda Guvernului. Se ştie că premierul este foarte apropiat de sport şi doreşte să susţină continuarea tuturor investiţiilor astfel încât toate regiunile României să beneficieze de infrastructură modernă”, a spus Răzvan Burleanu.

Cum a reacționat Răzvan Burleanu după mesajele rasiste la adresa lui Dawa: „Avem o problemă de educație”

Joyskim Dawa a greșit decisiv în remiza dintre Hermannstadt și FCSB, scor 2-2. Fundașul camerunez a comis penalty-ul din care sibienii au egalat și a lăsat-o pe echipa lui Charalambous în inferioritate numerică. Jucătorul vicecampioanei a primit mai multe mesaje rasiste pe care le-a făcut publice pe rețelele de socializare.

, fost fotbalist al Rapidului. „Am fost foarte dezamăgit când am aflat. Şi nu doar ca urmare a faptului că se pare că avem o problemă de educaţie la nivelul societăţii noastre, ci mai mult ştiind că avem implicat un jucător de fotbal în acest caz. Ne-am fi dorit ca măcar jucătorii de fotbal între ei să aibă un alt comportament.

De aceea am fost poate de două ori mai dezamăgit de această situaţie. Ca federaţie pot să spun că ne disociem de orice comportament rasist sau xenofob pe terenul de fotbal sau în jurul lui. Toţi trebuie să facem mai mult ca jucătorii când intră pe teren să se simtă că sunt într-un spaţiu sigur”, a fost reacția lui Răzvan Burleanu.