România a ratat calificarea la Euro 2020 și a fost zdrobită și de Norvegia în Liga Națiunilor, iar Răzvan Burleanu își asumă vina după eșecurile naționalei.

Președintele Federației Române de Fotbal a vorbit după victoria naționalei U21 cu 4-1 împotriva Maltei și l-a apărat pe selecționerul Mirel Rădoi.

Răzvan Burleanu susține că nu se pune problema ca selecționerul să fie demis după rezultatele slabe din ultima vreme și crede că fostul mijlocaș central are un viitor important ca antrenor.

Răzvan Burleanu își asumă vina după eșecurile naționalei: „Președintele FRF e de vină”

În ultima perioadă, echipa națională a României a oferit suporterilor săi două rezultate extrem de dureroase. Tricolorii lui Mirel Rădoi au fost învinși cu 2-1 de Islanda, în semifinala barajului de calificare la Euro 2020. La doar câteva zile după, România a pierdut și în Norvegia cu 4-0, în Liga Națiunilor.

Selecționerului i s-a cerut demisia, mai ales că a declarat că tot ce speră de la meciul cu Austria este ca România să nu primească foarte multe goluri. Gică Hagi l-a atacat și el voalat pentru cum a tratat cele două partide. În schimb, Rădoi a fost apărat de Sergiu Hanca, iar acum beneficiază și de sprijinul lui Răzvan Burleanu. Președintele FRF și-a asumat ratarea calificării.

„Staff-ul are toată încrederea noastră și vom continua cu acest staff tehnic! Am vorbit azi cu Mirel Rădoi și cred că el are capacitatea de a reconstrui naționala. Avem nevoie de timp și de răbdare. Rădoi a spus că vrea să continue! Azi am vorbit cu el și am simțit că vrea să continue și să contribuie la reconstrucția naționalei.

Nu m-a deranjat declarația lui legată de meciul cu Austria. Oricine ar fi declarat același lucru. Pe mine, dumneavoastră sunteți în poziția de a mă judeca! După fiecare eșec, e clar că președintele Federației este vinovat!

Dacă e să ne referim la decizia de a-l susține pe Rădoi, nu am niciun regret! Va fi un antrenor mare al României. Obiectivul este să ne clasăm cât mai sus în Liga Națiunilor pentru a avea o grupă bună în preliminariile Campionatului Mondial și să mergem la turneul final.

În momentul de față avem nevoie de timp și de încredere. Timp pentru reconstrucție și încredere pe care să le-o dăm jucătorilor. Au fost dezamăgiți după meciul cu Islanda și trebuie să le dăm încredere pentru a juca și pentru a se sacrifica pentru echipa națională”, a spus Răzvan Burleanu după meciul de la Giurgiu.

Ce spune Răzvan Burleanu despre Euro 2020 fără România și de ce nu a fost în Norvegia

România va organiza în vara anului viitor meciuri contând pentru grupele Euro 2020, însă echipa noastră națională nu va fi lua parte la competiție. Ratarea prezenței la turneul final este considerată un mare eșec de către Răzvan Burleanu, care a explicat și de ce a evitat contactul cu echipa în Islanda și Norvegia.

„Va fi prost să vedem alte naționale la București pentru Euro 2020! Acesta este cuvântul. De aceea există și această dezamăgire în rândul staff-ului și jucătorilor.

Rădoi singur după meciul cu Islanda? Dacă trebuie să ne referim la mine, am fost precaut pentru că doi dintre colegii noștri au luat virusul. Nu am venit la antrenamentul oficial și nu am participat la meciul cu Islanda. Nu am mers nici cu echipa în Norvegia, pentru că am mai stat câteva zile și am făcut trei teste.

E o dezamăgire mare. Nu neapărat din punct de vedere financiar, ci pentru că suntem țară gazdă la Euro 2020 și am fi vrut ca fanii să se poată bucura de meciurile naționalei chiar la noi acasă”, a mai spus Burleanu.

