Răzvan Burleanu ar vrea și al 4-lea mandat la FRF! „Mulți membri mi-au cerut să candidez”. Președintele a dezvăluit câți bani câștigă la Federație

Președintele FRF a spus că nu a luat încă o hotărâre dacă va candida din nou sau nu, însă recunoaște că își dorește o continuitate a proiectului său, despre care este mândru când se gândește la felul în care au evoluat lucrurile în fotbalul românesc.

Răzvan Burleanu vrea și al 4-lea mandat la FRF

și al patrulea mandat al Federației Române de Fotbal, dezvăluind și care este salariul lunar pe care îl câștigă, dar și diurna sa: „Am un salariu în jur de 5.000 de euro. Pot să vă spun, diurna e aceeași pe care și fostul președinte a avut-o, adică 250 de euro.

Nu am luat decizia de a mai candida sau nu. Există o posibilitate, dacă statutul FRF, în cazul LPF, s-a modificat ulterior, nu se ia în calcul primul an. Dar eu nu am luat hotărârea de a candida”.

„În 2014, eu am spus că vrem să câștigăm pentru a participa la această reformă a fotbalului românesc. Misiunea noastră a fost să apărăm ce am construit în 2018, iar acum vrem să apărăm interesele cluburilor care ne-au ales. Nu vă ascund, mulți membri FRF mi-au cerut să candidez din nou, dar eu nu am luat nicio decizie.

Dacă aș fi participat la un concurs de popularitate, m-ați fi văzut mai des prin platourile TV, dar sunt un manager, care încearcă să-și eficientizeze cât mai bine timpul și energia”, a mai spus Răzvan Burleanu, la TV .

„Pun interesele FRF mai presus de cele personale!”

„Din 2014, când am ajuns la FRF, pun interesele FRF mai presus de cele personale. Asta ne-a adus la câteva principii pe care am reconstruit fotbalul românesc.

Ce-ar fi trebuit să fac atunci când am avut o unanimitate? Să construiesc eu un contracandidat? Nu trebuie să uităm că organizez conferințe de presă și răspund tuturor întrebărilor puse”, a mai spus Răzvan Burleanu.

și despre dorința lui Gigi Becali de a desființa Academiile FCSB, fiind convins că patronul vicecampioanei României nu va apela la o astfel de măsură.

„E mult mai ușor să oprești un proiect la nivelul copiilor și juniorilor. Din discuțiile pe care le-am avut cu domnul Valeriu Argăseală, nu cred că această decizie va fi luată. Cel mai ușor e să distrugi proiectul abia început.

Nu ar mai reuși să-și îndeplinească procedura de clasificare, care e legată de procedura de licențiere. Dar mi-e greu de crezut că se va întâmpla așa ceva, mai ales că FCSB a înregistrat cea mai mare creștere din acest punct de vedere”, a mai spus Răzvan Burleanu.