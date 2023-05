Răzvan Danciu de la Survivor România, părere sinceră despre Andreea Moromete: “De la televizor se văd altfel lucrurile”

Răzvan Danciu a vorbit despre Andreea Moromete, care a fost eliminată recent de la Survivor România 2023. Fostul Războinic are o părere bună despre creatoarea de conținut și nu neagă faptul că a avut momente controversate în emisiune.

Ce spune Răzvan Danciu de la Survivor România despre Andreea Moromete. Părerea sinceră a fostului concurent

, fiind una dintre cele mai controversate concurente. Tânăra a avut numeroase conflicte cu foștii coechipieri și mereu a spus ceea ce gândește, motiv pentru care a fost criticată dur de fani.

, are numai cuvinte de laudă la adresa fostei sale colege din echipa Războinicilor. Tânărul de 20 de ani este conștient că Andreea Moromete a avut momente în care a greșit, însă spune că lucrurile se văd altfel din fața televizorului.

În plus, faptul că a plecat din confortul de acasă a afectat-o pe creatoarea de conținut. Răzvan Danciu are o părere bună despre fosta sa colegă și are de gând să vorbească cu ea atunci când va ajunge acasă.

“Sunt convins că Andreea a avut în concurs niște momente discutabile, asta nu contest. Trebuie să vorbesc cu ea când o să ajungă acasă să vedem ce zice, așa să îmi dau cu părerea este foarte ușor. Eu zic că unele reacții mai necontrolate au fost și din cauza febrei competiției.

Asta a făcut-o uneori poate să aibă anumite reacții. De la televizor se văd altfel lucrurile, însă acolo este cu totul și cu totul altceva. Andreea în junglă era un super om. Este evident că cele patru luni, chiar mai bine de patru luni, în care ea a stat acolo, uneori te zăpăcesc.

Ea fiind obișnuită să stea cu părinții ei acasă care îi ofereau mereu afecțiune și un cuvânt bun…îți dai seama că acum nu i-a fost deloc ușor”, a declarat Răzvan Danciu pentru .

Răzvan Danciu, adevărul despre certurile din junglă

În cadrul aceluiași interviu, Răzvan Danciu a mai spus că nu existau numai certuri în junglă. La TV se difuzau mai mult neînțelegerile dintre concurenți, a mai adăugat el. Atmosfera nu era, de fapt, atât de tensionată în realitate.

“Probabil ea avea acolo nevoie uneori de atenția părinților și asta, zic eu, că a afectat-o în unele momente. Cât am stat acolo, Andreea nu cerșea niciodată atenția colegilor din echipă sau a altcuica. Andreea este o persoană iubibilă, nu este ca la televizor.

La Survivor, am văzut la televizor, că s-au dat momente doar de ceartă și reacțiile deplasate ale foștilor mei colegi. Probabil și timpul de emisie este mult mai scurt și asta a trebuit să vadă omul dar noi nu ne certam așa…mereu. Erau discuții când și când”, a mai spus tânărul.

În timpul petrecut în concurs, Răzvan Danciu a avut un conflict cu Jorge. Tânărul spunea că fostul Faimos era diferit cu el față de cum era cu ceilalți. Cei doi au mers împreună în Exil, iar de acolo au început tensiunile.