Răzvan Lucescu, neimpresionat de FCSB: „Mă așteptam să iasă mai mult la joc”

Răzvan Lucescu , însă PAOK Salonic este abia la începutul pregătirii. Antrenorul a tras concluziile și a vorbit despre viitorul său în Grecia.

Răzvan Lucescu aștepta mai mult de la FCSB: „Am avut astăzi mulți jucători tineri, și totuși am dominat jocul”

Răzvan Lucescu a tras concluziile la finalul meciului cu FCSB: „Mă așteptam ca FCSB să iasă mai mult la joc, să atace mai mult, dat fiind faptul că noi suntem abia la începutul perioadei de pregătire. Am avut astăzi mulți jucători tineri, și totuși am dominat jocul în majoritatea timpului”.

a recunoscut că va fi foarte greu pentru echipa sa în sezonul viitor: „E foarte greu să reușim să mai câștigăm un titlu, situația e dificilă, suntem în întârziere cu transferurile, lotul e completat cu fotbaliști lipsiți de experiență”.

Lucescu Jr. a explicat de ce a vrut să continue și în acest sezon: „Am rămas la PAOK chiar dacă nu am câștigat vreun trofeu în sezonul trecut, probabil că oamenii din club au apreciat munca mea, dincolo de rezultatele pe care le vede publicul”.

Răzvan Lucescu s-a distanțat de fotbalul românesc: „Nu mai am timp suficient”

Răzvan Lucescu nu mai este la curent cu fotbalul românesc: „Nu mai urmăresc campionatul românesc fiindcă nu mai am timp suficient, am multă treabă la clubul meu.

În perioadele în care sunt în pauză, da, vin acasă și văd meciurile din România”, a mai explicat el la finalul partidei.

Elias Charalambous a comentat și el remiza cu PAOK: „Trebuie să lucrăm la detalii”

la finalul cantonamentului din Olanda: „Pentru mine cel mai important este că am stat 10 zile aici. Am venit să pregătim echipa pentru noul sezon. Consider că am avut un cantonament foarte bun, din toate punctele de vedere. Suntem foarte fericiţi pentru tot ce s-a întâmplat.

În ceea ce priveşte rezultatele… tot timpul ne dorim să câştigăm, indiferent că sunt meciuri amicale. Cred că cel mai important e să obţinem victorii la începutul campionatului şi apoi în Europa.

Cel mai important e că jucătorii s-au pregătit foarte bine, au fost concentraţi şi mulţumim lui Dumnezeu că nu am avut accidentări. Este foarte important, într-un cantonament, să termini aşa cum trebuie”.

„Cu siguranţă am văzut lucruri care trebuiesc să fie îmbunătăţite”

În cele două meciuri amicale ne-am dorit să vedem câteva lucruri. Cu siguranţă am văzut lucruri care trebuiesc să fie îmbunătăţite înainte de startul Ligii 1 şi al preliminariilor Conference League.

Ne arată ce trebuie să mai îmbunătăţim şi vom arăta o faţă mai bună în noul sezon. Trebuie să lucrăm la detalii, asta e cel mai important. Jucătorii noi trebuie să înţeleagă filosofia echipei. După, cel mai important e ca fotbaliştii să îşi dorească să înveţe lucruri noi în fiecare zi”.