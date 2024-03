Răzvan Marin, planuri pentru ca Edi Iordănescu să continue la naționala României și după EURO 2024. Cum poate fi convins selecționerul

Răzvan Marin a fost titular în remiza dintre România și Irlanda de Nord, scor 1-1. Mijlocașul lui Empoli a fost înlocuit de Edi Iordănescu în minutul 75 cu Adrian Șut. Răzvan Marin în minutul 23. La finalul partidei, fotbalistul din Serie A a abordat numeroase subiecte.

Răzvan Marin a vorbit despre viitorul lui Edi Iordănescu la echipa națională: „Va rămâne alături de noi”

Edi Iordănescu mai are contract cu Federația Română de Fotbal pentru postul de selecționer al României până la finalul EURO 2024. Oficialii de la Casa Fotbalului fac eforturi disperate .

Răzvan Marin știe cum poate fi convins Edi Iordănescu să rămână pe banca echipei naționale. „(n.r. Trebuie să îl convingeţi pe selecţioner să semneze prelungirea contractului. Cum o veţi face?) Probabil, printr-un joc foarte bun şi cu o victorie la Madrid.

Dar astea sunt nişte chestii care nu depind de noi, de jucători. Mister ştie cel mai bine ce are de făcut. Sunt sigur că, dacă noi vom arăta ce putem arăta pe teren, cu siguranţă va rămâne alături de noi”, a declarat Răzvan Marin, după România – Irlanda de Nord 1-1.

Răzvan Marin, încrezător înainte de EURO 2024: „Am început să joc, Ianis va începe și el”

Una dintre problemele pe care selecționerul Edi Iordănescu le are la echipa națională se referă la minutele puține de joc pe care „tricolorii” le înregistrează la nivel de club. Răzvan Marin a recunoscut că acest aspect se resimte pe teren.

„(n.r.: Mai rămâne ieşirea din grupe la EURO un obiectiv pentru noi în acest moment?) De ce nu? Mai sunt, până la urmă, două luni din campionat. Eu am început să joc, Ianis va începe şi el, probabil, uşor-uşor să joace.

Radu profită şi el de accidentarea celuilalt fundaş central. Cu siguranţă, nu este la fel de uşor dacă nu ai meciuri în picioare. Contează foarte mult să ai ritm. Cu siguranţă că băieţii se pregătesc ca să ajungă într-o formă foarte bună la EURO.

Din păcate, nu am reuşit să câştigăm. Ne-am dorit să luăm toate cele 3 puncte, chiar dacă era doar un meci amical. Cred că băieţii au dat 100% până în ultimul minut.

Din păcate, nu am reuşit în această seară să câştigăm, dar ştim foarte bine ce avem de făcut, ce trebuie să îmbunătăţim pentru EURO, aşa că mergem la Madrid să scoatem un rezultat pozitiv şi acolo”, a mai spus Răzvan Marin.

„Columbia este o echipă care iese la joc. Sperăm să facem spectacol”

România o întâlnește pe Columbia la Madrid în al doilea meci amical din 2024. Răzvan Marin consideră că „tricolorii” au o șansă importantă de a obține victoria, deoarece naționala Columbiei are un stil mai ofensiv în comparație cu cea a Irlandei de Nord.

„(n.r: S-a simţit pauza) E şi normal să se simtă, dar până la urmă trebuie să ne adaptăm. Ştim că aşa este la echipa naţională. Trebuie să fim conştienţi că trebuie să dăm mult mai mult, la EURO va fi cu totul şi cu totul altceva.

(n.r.: despre mesajul selecţionerului) N-a vorbit Mister, în vestiar n-a zis nimic, probabil vom avea o şedinţă mâine sau poimâine şi vom vedea ce ne va transmite.

Am dominat meciul de la un cap la coadă, dar Irlanda de Nord s-a apărat foarte bine. Nu am reuşit să îi desfacem. Mergem la Madrid şi sperăm să scoatem un rezultat pozitiv.

Columbia, cu siguranţă, este o echipă care iese mult mai mult la joc şi vrea să joace mai mult fotbal. Sperăm să facem spectacol noi. După părerea mea, nu văd de ce ne-am îngrijora. Până la urmă, am spus-o, am controlat meciul de la un capăt la altul. Nu am reuşit să ne creăm ocazii mari, într-adevăr”, a continuat Răzvan Marin.

Răzvan Marin se teme de Ucraina pentru grupa de la EURO 2024. Ce a spus despre suporteri la amicalul cu Irlanda de Nord

România face parte din Grupa E la EURO 2024 alături de Belgia și Slovacia. Meciul care va decide ultima națională din grupă este Ucraina – Islanda. Răzvan Marin a vorbit despre partida de marți seară, dar și despre atmosfera din tribune la amicalul cu Irlanda de Nord, 1-1.

„(n.r.: despre adversarul pe care şi-l doreşte la EURO din play-off) Nu am nicio preferinţă. Bineînţeles, Ucraina este o echipă mai puternică, dar vom vedea. A fost o atmosferă mai liniştită, ca să spunem aşa.

Până la urmă, noi trebuie să ne obişnuim să jucăm indiferent de ceea ce fac suporterii în tribune. Nu ştiu de ce nu au cântat de la început sau ce au făcut, ştiu că sunt problemele care sunt. Pe noi ne interesează mai puţin.

Până la urmă, le mulţumim celor care au fost alături de noi. 30.000 de oameni. Nu ştiu ce să spun, până la urmă au fost destui. A fost un amical, şi la o oră foarte târzie”, a încheiat Răzvan Marin.