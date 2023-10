Răzvan Marin, mesaj războinic după 0-0 cu Belarus: “Ne calificăm şi dacă jucăm meci decisiv în Israel!” De ce s-a plâns Drăguş

. “Tricolorii” au făcut un meci modest şi ratează o şansă mare să facă pasul spre Euro 2024. Elevii lui Edi Iordănescu rămân pe locul doi, cu 13 puncte, cu două mai mult decât Israel, care are un meci mai puţin disputat.

Răzvan Marin, mesaj războinic după 0-0 cu Belarus: “Ne calificăm şi dacă jucăm meci decisiv în Israel!”

Răzvan Marin a declarat la finalul meciului cu Belarus că echipei i-a lipsit un strop de strălucire în ultimii 30 de metri şi chiar dacă va fi meci decisiv cu Israel, România se va califica la Euro 2024:

“Suntem trişti, supăraţi. Am dat tot ce aveam mai bun. Toată lumea a avut o atitudine pozitivă, constructivă. Din păcate nu am băgat-o în poartă şi trebuie să ne ridicăm moralul pentru meciul de duminică.

Cu siguranţă vor fi schimbări şi cei care vor intra vor aduce ceva în plus. Nu am reuşit să fim lucizi în ultimii 30 de metri, să venim cu o pasă decisivă mai bună, cu şuturi mai bune. Asta ne-a lipsit astăzi.

“Cu Andorra nu va fi uşor din punct de vedere mental”

Mai sunt meciuri de jucat, trebuie să ne jucăm şansa până la capăt. Chiar dacă va trebui să evoluăm meci decisiv cu Israel, mergem să ne calificăm. Nu mai putem schimba nimic faţă de acest meci, dar ne putem decide viitorul singur.

Să încercăm să fim mai agresivi cu mingea, o să le analizăm cu Mister şi vom vedea ce avem de făcut. Dacă batem în Israel, suntem la mâna noastră. Cu Andorra nu va fi uşor din punct de vedere mental”, a spus Marin.

Drăguş: “Din păcate, o echipă care trage de timp din minutul 1 şi nu mai are şanse…”

. Atacantul s-a plâns la finalul meciului că adversarii au tras de timp încă din minutul 1, chiar dacă nu au nicio şansă la calificare.

“Din păcate, nu am reuşit să luăm cele trei puncte. Am dominat jocul de la un cap la altul. La ultimul mic detaliu nu am fost foarte exacţi şi asta ne-a lipsit să băgăm mingea în poartă.

Mergem să ne jucăm şansele la calificare. Din păcate, o echipă care trage de timp din minutul 1 şi nu mai are şanse… Asta e, mergem mai departe. Trebuie să avem mult mai multă încredere în noi.

Doar să fim încrezători, că putem avea succes şi ne putem califica. Uitându-mă la acest grup, sunt jucători de calitate care fac diferenţa, trebuie să avem încredere în noi.

“Să gândim pozitiv, să nu facem o dramă din orice lucru negativ”

Mă bucur că am jucat. Este un sentiment unic când îţi cântă imnul. Vreau să fiu pe teren şi la momente mai frumoase, adică să ne calificăm. Sunt onorat că fac parte din grup şi vreau să ajutăm fiecare România să se califice.

Se poate întâmpla orice în fiecare meci. Trebuie să câştigăm cu Andorra. Să gândim pozitiv, să nu facem o dramă din orice lucru negativ care se întâmplă. Ne doream foarte mult victoria în această seară. Dar asta este”, a spus Drăguş la final.