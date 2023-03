Răzvan Marin știe de ce jucătorii români nu reușesc în străinătate: „Acolo nu mai contează dacă ai talent, ci trebuie să muncești!”

Răzvan Marin a explicat unul dintre motivele care ar putea elucida misterul jucătorilor români care nu reușesc în străinătate. Mijlocașul naționalei României a prefațat duelul României cu Andorra care va avea loc sâmbătă, 25 martie, de la ora 21:45. Fotbalistul lui Empoli este convins că „tricolorii” vor da peste o echipă foarte agresivă.

Răzvan Marin știe motivul pentru care jucătorii români nu au succes în străinătate: „Nu mai contează dacă ai talent, ci trebuie să muncești”

Răzvan Marin este al doilea jucător cu cele mai multe selecții din pentru primele două partide ale României din preliminariile Euro 2024. se află în spatele lui Nicolae Stanciu. Vorbind din propriile experiențe, Răzvan Marin a explicat de ce jucătorii români nu reușesc în străinătate. Jucătorul în vârstă de 26 de ani a precizat că fotbaliștii din România au tendința să se întoarcă „acasă” în momentul care dau de dificultăți. Totodată, mijlocașul defensiv a mărturisit că talentul nu este la mare căutare în fotbalul mare, ci dorința de a munci.

ADVERTISEMENT

„Mi-a fost destul de greu, mai ales la început când am plecat în Belgia, la Standard, aveam 20 de ani. Dar am reușit să mă acomodez destul de bine. Din punctul meu de vedere cred că jucătorul român în principal când merge afară și dă puțin de dificultăți are tendința să se gândească să se întoarcă cât mai repede în România. Pentru că în România dacă ești jucător de perspectivă cu talent mare ai anumite avantaje și președinții cluburilor sau antrenorii încearcă să te ajute cât mai mult.

„Am muncit mult pentru ce am realizat”

În afară se schimbă total pentru că acolo nu mai contează dacă ai talent, ci trebuie să muncești, să te bați pentru postul tău, să devii foarte competitiv ca să poți să joci în campionate puternice.

ADVERTISEMENT

Am muncit mult pentru ce am realizat. Mă bucur că am ajuns să fac 100 de meciuri în Serie A. Un mesaj ar fi să se agațe din experiențele din afară, să muncească foarte mult pentru locul în echipă și să devină foarte competitivi.

Afară e o concurență foarte, foarte mare și nu te așteaptă nimeni. Cluburile de afară au foarte mulți bani și când cumpără un jucător român cu două milioane și nu sunt mulțumiți imediat pot cumpăra pe altcineva”, a declarat Răzvan Marin, potrivit .

ADVERTISEMENT

Răzvan Marin se așteaptă la un meci dificil cu Andorra: „Am văzut echipe foarte bune care s-au chinuit pe terenul lor”

România își începe noua aventură în calificările la turneul final în deplasare cu Andorra. Răzvan Marin anticipează un duel dificil cu ibericii. „Andorra din ce știu și din ce informații am primit până acum și din ce m-am interesat este o echipă foarte agresivă mai ales când joacă acasă.

Până acum aveau un teren sintetic, era foarte greu, am văzut echipe foarte bune care s-au chinuit pe terenul lor. Mă aștept la două meciuri de luptă, două meciuri cu foarte multă agresivitate. Dacă vrem să scoatem rezultate pozitive trebuie să ne ridicăm cel puțin la nivelul lor”, a declarat Răzvan Marin, care a vorbit și despre duelul cu Belarus de pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT

„Pe Arena Națională am jucat de fiecare dată cu stadionul plin. Tot timpul a fost o atmosferă senzațională. Îmi doresc să începem un drum nou spre Euro 2024 și să fie alături de echipă și noi să le răspundem pe teren cu încrederea acordată”, a mai spus Răzvan Marin.

ADVERTISEMENT

Răzvan Marin, convins că România se va califica la Euro 2024: „Totul depinde de noi”

Șansa i-a lipsit României în ultimele campanii este convins Răzvan Marin. Mijlocașul lui Empoli consideră că strategia lui Edi Iordănescu de a aduce tineri jucători la lot are avantaje și dezavantaje.

„Mă bucur că am multe selecții la echipa națională. Bineînțeles, e important pentru mine, pentru statistici și până la urmă pentru mândria mea ca jucător, pentru că acesta era visul meu de când eram mic să îmbrac tricoul echipei naționale. Sunt pregătit, sunt cu gândul la echipa națională și îmi doresc să facem o campanie foarte bună, iar la sfârșit să fim la Euro.

Trebuie să începem cu dreptul. După primele două meciuri să avem șase puncte. Cred că ar fi un început foarte bun pe care îl dorim cu toții. Să venim tot timpul concentrați la maxim pentru obiectivul nostru și să dăm totul de fiecare dată pe teren. Cred că avem nevoie de puțină șansă. În unele meciuri din precedentele campanii ne-a lipsit, dar în principal totul depinde de noi. Dacă noi suntem concentrați și dăm totul pe teren sunt sigur că ne vom califica.

Pentru mine poate fi un avantaj pentru că jucătorii tineri care vin la echipa națională își doresc cu siguranță să arate ceea ce pot și să aducă un plus echipei naționale, poate vin cu o ambiție în plus, dar în același timp eu cred că poate fi un dezavantaj din punct de vedere al experienței. Este altceva când ai jucători cu experiență pe lângă jucătorii tineri. Și una și alta, greu de spus”, a încheiat Răzvan Marin.