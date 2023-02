Răzvan și Irina Fodor, căsnicie cu năbădăi: „Trei zile am stat bosumflați”

Răzvan și Irina Fodor au vorbit despre relația lor, punând pe masă motivele de la care pornesc în mare parte discuțiile lor în contradictoriu. Cei doi au făcut câteva destăinuiri și despre fata lor, Diana, în vârstă de 11 ani, dar și ce nu se vede pe micile ecrane la America Express.

Răzvan și Irina Fodor, dezvăluiri despre căsnicia lor

, a povestit o situație extrem de complicată prin care a trecut una dintre concurentele cu care a participat în show-ul de la Antena 1.

ADVERTISEMENT

Invitați în podcastul lui Horia Brenciu, Irina și Răzvan au spus că persoanele care concurează la show-urile Express primesc doar apă, nu și mâncare. Ba mai mult, cameramanii mănâncă pe ascuns ca să nu fie afectați concurenții.

Brenciu a vrut să știe dacă s-a mai întâmplat ca vedetele de la Asia sau America Express să primească mâncare de la vreun operator în timpul aventurii. Amândoi au spus că lucrurile sunt cât se poate de reale în acest reality-show, Fodor dând exemplul Mariei Buză, care nu se mai putea concentra din cauza glicemiei extrem de scăzute.

ADVERTISEMENT

Momente de viață și de moarte la Asia Express: „Maria Buză a intrat în mine, chiaună. Avea glicemie 39-40”

„Maria Buză, la o probă, a intrat în mine, chiaună, a intrat în mine fizic. 10 minute mai încolo, am văzut că intra în altcineva. Am întrebat: „Mărie, ești bine?”.

I-am zis să dea cu apă multă. Apă aveam. Înspre seară s-a simțit rău. I-am zis doctorițEi că avea glicemie 39-40. A băgat în ea glucoză vreo două ore. Adrenalina asta face, îți taie din foame, dar te duce în sus ca energie. Când nu mai ai nevoie de energie, îți dă la temelie”, a declarat Răzvan Fodor pe YouTube.

ADVERTISEMENT

„E un caz real, operatorii nu pot sta nemâncați toată ziua. Ei se feresc să mănânce în fața concurenților. Mănâncă pe ascuns echipa”, a completat Irina Fodor.

și despre neînțelegerile care mai apar din când în când în familia lor. Cei doi se ceartă din motive puerile, iar cele mai multe șicane pornesc de la supărările Irinei la adresa soțului ei.

ADVERTISEMENT

De la ce pornesc certurile între Irina și Răzvan

„Cam trei zile am fost bosumflați, cel mai mult, dacă e ceva foarte serios. Discuțiile vin de la chestii minore. Mă supăr că mi-a spart cana preferată, de exemplu. Fodor e supărat pe mine că mă supăr pe el din motive puerile”, a dezvăluit Irina.

ADVERTISEMENT

Lui Răzvan nu îi plac, însă, nici aceste discuții: „Nu cred că certurile mici sunt benefice. Eu vreau să nu mă cert cu nimeni până la sfârșitul vieții”.

Un alt subiect pus în discuție, în cadrul podcastului lui Horia Brenciu, a fost legat de aspirațiile celor doi. Răzvan și Irina au mărturisit că nu sunt genul de persoane care să strângă bani.

Lui Fodor nu-i place să adune bani: „Și ea vede cam la fel cum văd eu”

„Nu vreau o mașină mai bună, nu vreau să mă mut într-o casă mai mare. Nu am aspirații! Toți banii pe care am putea să îi punem deoparte noi îi dăm pe toți. Îmi iubesc nevasta, și familia, și copilul. Și ea vede cam la fel cum văd eu”, a zis Răzvan.

Cât despre fata lor, Diana, cei doi au spus că e posibil ca aceasta să aibă o carieră în muzică, domeniu artistic cu care și Răzvan a cochetat.

„Era micuță și a văzut o reclamă la o bancă, la televizor, și era cu un pian. Ea reproducea pe gură toată treaba aia de la pian. Era doar o linie melodică. Am chemat-o pe fată și am făcut pian cu ea un an și jumătate. Apoi a venit pandemia și vrem să reluăm treaba asta”, a adăugat Răzvan.