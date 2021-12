Răzvan Zăvăleanu face dezvăluirea momentului: câte milioane trebuie sa ai în conturi pentru a cumpăra Dinamo! Suma este uriașă și se plătește în 4 ani. Exclusiv

Dinamo face pași importanți pentru ieșirea din colapsul financiar în care s-a tot afundat în ultimul an și jumătate. De la intrarea în insolvență și preluarea conducerii clubului de administratorul judiciar RTZ & Partners, clubul a reușit să rezolve multe dintre problemele financiare.

Răzvan Zăvăleanu, dezvăluirea momentului: câte milioane trebuie să ai în conturi pentru a cumpăra Dinamo!

Răzvan Zăvăleanu, reprezentantul administratorului judiciar, a dat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească investitorii care vor să se implice la club, suma cerută drept garanţie fiind uriaşă.

Oficialul a precizat că este luată în calcul şi o variantă dezastruoasă în plan sportiv, însă este convins că Dinamo va supravieţui şi în scenariul negativ în care va retrograda.

“Pentru performanță, le cerem investitorilor o garanție de 20 de milioane de euro”

Ce trebuie să facă un investitor și ce condiții trebuie să întrunească pentru a se implica la Dinamo în acest moment?

– În primul rând, pentru a putea atrage noi investitori, am discutat despre un set de măsuri preliminare, în vederea selectării lor, astfel încât Dinamo să nu se regăsească în acea postură neplăcută în care s-a aflat. Au apărut persoane care, realmente, nu aveau posibilitatea să investească, nu aveau fondurile necesare.

Și atunci, cei cărora le-am trimis setul de condiții, le-am transmis următoarele lucruri: trebuie să dovedească bonitatea cu o scrisoare din partea unei bănci cu care lucrează de o perioadă de timp, trebuie să ne transmită dovezi că au un rulaj corespunzător care să ne certifice faptul că ar putea avea banii necesari ca să plătească cheltuielile curente de la Dinamo. Pentru performanță, le cerem investitorilor o garanție de 20 de milioane de euro pentru următorii patru ani de zile.

Din discuțiile pe care le-ați avut cu posibilii investitori, s-au arătat speriați de aceste condiții sau a părut ceva normal?

– Nu neapărat. Dar nu am reușit să discutăm atât de aprofundat cu niciunul dintre ei. Au fost discuții de suprafață, despre volumul datoriilor, situația clubului și noi am transmis acest set de condiții numai în momentul în care ne-au solicitat diverse lămuriri. Dar nu au existat discuții aprofundate care să îmi permită să spun astăzi că au fost speriați sau relaxați pe tema asta. Este evident că nu oricine poate veni în aceste condiții, dar nu asta ne interesează ci să vină cineva care știm că poate salva Dinamo, pe de-o parte, și că poate duce flamura mai departe în condiții de performanță.

“Dacă menținem Dinamo la cota financiară actuală, atunci lucrurile vor fi ok”

Sunteți optimist că în următoarele luni veți găsi pe cineva care să investească?

– Mi-aș dori să se întâmple acest lucru, dar n-am niciun orizont de timp. Cred că mai bine mai târziu decât niciodată. Dacă menținem Dinamo la cota financiară actuală, atunci lucrurile vor fi ok, chiar dacă va trece un an sau doi până găsim acest investitor. Există o grabă legată de faptul că vrem să salvăm cât mai repede Dinamo și să îl redăm circuitului performanței, dar în aceeași măsură nu există o grabă când vorbim de verificarea potențialilor investitori.

Investitorii din Golf cu care ați discutat v-au mai dat un semn?

– Da, am discutat zilele trecute. Au cerut niște date suplimentare, pe care le-am livrat.

Vi se par interesați cu adevărat?

– Nu pot să spun pentru că fondul de investiții cu care suntem în legătură nu este potențialul investitor, ci unul dintre clienții lor. Nu avem legătura directă cu clienții, acest fond ne cere documentele respective. Nu am niciun fel de feedback venit direct de la client.

Pierde Cotacero pachetul majoritar: “Există temeiuri legale ca cei care vin și salvează Dinamo, să poată deveni acționari”

Vorbind de oameni de afaceri, Pablo Cortacero v-a contactat…

– Da. Am primit mail-ul prin care și-a arătat disponibilitatea de a ajuta financiar Dinamo. Dar nu am intrat în amănunte pentru că v-am zis, orice investitor poate ajuta clubul fără prea multe vorbe.

Cum rămâne cu acțiunile pe care le deține domnul Cortacero? Puterea lui e limitată în acest moment…

– Există temeiuri legale ca o persoană sau o societate care vin și salvează Dinamo, să poată deveni acționari.

“Fără banii pe care DDB îi aduce lună de lună, clubul ar intra imediat în colaps”

Implicarea DDB a mai scăzut în ajutorul clubului? Au mai apărut informații în spațiul public care susțin asta…

– Trebuie să spun că sunt foarte puține persoane care cunosc implicarea financiară a DDB-ului la leu. Este greu să vorbească altcineva că implicarea a scăzut sau a crescut. Eu atât spun că eforturile DDB sunt în continuare aceleași și fără banii pe care DDB îi aduce lună de lună, clubul ar intra imediat în colaps. Văd același interes cu cei de la DDB cu care discutăm în mod constant.

Sunt foarte doritori să ajute și ceea ce vreau să subliniez, este foarte important, nu am resimțit niciodată o presiune sau o intruziune în actul executiv de conducere a societății. Fac cinstit ceea ce fac, pun bani la dispoziția clubului, le explicăm pentru ce sunt banii, dar nu există interferențe în activitatea noastră administrativă.

“Dacă sprijinul fanilor va veni în continuare, am încredere că cel puțin pe parte financiară lucrurile vor funcționa bine”

V-ați așteptat la această furtună în momentul în care ați venit la club?

– Ne era clar că problemele sunt complicate. Evident că nu le cunoșteam pe cele mai multe dintre ele, dar acum suntem familiarizați cu majoritatea problemelor de la Dinamo, știam că nu o să fie ușor. Am venit cu speranța de a salva clubul și încă sper că vom face acest lucru. În pofida faptului că rezultatele sportive nu ne ajută deloc și obiectivul acestei companii este fotbalul și ar fi important ca rezultatele să ne ajute, pot afirma cu mândrie că pe toate celelalte planuri lucrurile au mers foarte bine.

Jucătorii nu își primiseră salariile când am venit noi, acum sunt la zi. Am ridicat interdicția de transferuri, a fost votat planul de reorganizare, a fost ridicată monitorizarea asupra clubului. Sunt cinci-șase lucruri foarte importante pe care dacă le privim retrospectiv la data deschiderii, ne-am fi putut gândi că sunt extrem de greu de realizat și totuși le-am rezolvat. Dacă acest sprijin din partea fanilor va veni în continuare, am încredere că cel puțin pe parte administrativ financiară lucrurile vor funcționa bine.

“Clubul ar supravieţui şi dacă nu se va menţine în prima divizie”

Iar dacă rezultatele sportive vor continua pe această linie dezastruoasă?

– Chiar și în această perspectivă absolut neplăcută, nedorită de nimeni, în care clubul n-ar reuși să se mențină în prima divizie, nu cred că ar avea un impact nimicitor asupra supraviețuirii companiei. Ar fi mai greu pentru că se pierd drepturile de televiziune, dar totuși cred că am reuși să facem față în continuare. Sper totuși să nu se ajungă la această situație neplăcută, dar clubul ar supravieţui şi dacă nu se va menţine în prima divizie.

Dar totuși luați în calcul un asemenea scenariu…

– Din păcate rezultatele ne fac să luăm în calcul un asemenea scenariu. Totuși, suntem cu conștiința împăcată pentru că din momentul în care s-a ridicat interdicția la transferuri am făcut tot posibilul ca cererile de natură sportivă ale managementului sportiv al clubului să fie rezolvată. Practic, au fost aduși toți jucătorii care ne-au fost puși pe borderou. De aici încolo este treaba staff-ului administrativ.

“Numeric, lotul trebuie să scadă mult pentru că sunt foarte mulți jucători”

Ce se va întâmpla în iarnă la echipă?

– Nu am astăzi un răspuns. Cel puțin numeric, lotul trebuie să scadă mult pentru că sunt foarte mulți jucători, dar decizia asupra numelor care vor rămâne în lot sau care vor fi aduse în lot îi aparține antrenorului.

Mircea Rednic sau altcineva?

– Nu am vorbit niciodată despre altcineva și mi-ar fi foarte neplăcut să spun așa ceva pentru că în momentul în care avem un antrenor angajat al clubului, îi vom da sprijin 100%.