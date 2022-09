Reacția Emmei Răducanu după ce a căzut nu mai puțin de 72 de locuri în clasamentul WTA: ”Scutură-te de praf și ia-o de la capăt”

În 2021 Emma Răducanu uimea lumea tenisului după triumful de la Flushing Meadows. Anul acesta britanica nu a putut să-și apere titlul fiind eliminată încă din runda inaugurală.

Emma Răducanu privește cu optimism spre viitor: ”Viața este o călătorie”

În urmă cu un an nimeni nu anticipa victoria sportivei din Marea Britanie cu origini românești, Emma Răducanu, la US Open. Tânăra jucătoare pornea din calificări și își încheia parcursul cu un succes spectaculos la New York, fără set pierdut.

ADVERTISEMENT

A urmat o ascensiune fulminantă în ierarhia WTA, pe care jucătoarea a făcut eforturi să și-o mențină în acest sezon. Fără vreun succes major în circuitul mondial, britanica pentru a rămâne în elita tenisului feminin.

A fost învinsă, însă, de Alize Cornet 6-3, 6-3, în chiar primul tur. Eliminarea, pe cât de surprinzătoare, a avut drept consecință prăbușirea sportivei în clasamentul mondial.

ADVERTISEMENT

Dacă la începutul ediției din acest an a US Open Răducanu se situa pe locul 11 în topul WTA, eșecul din primul tur a avut consecințe deloc încurajatoare pentru jucătoarea de 19 ani.

Ea a pierdut cele 2.000 de puncte cucerite în 2021 iar acest lucru înseamnă o cădere spectaculoasă în clasamentul mondial de nu mai puțin de 72 de poziții. Conform clasamentului actualizat și dat publicității la începutul acestei săptămâni, Emma se situează pe locul 83 WTA.

ADVERTISEMENT

Sportiva nu s-a lăsat copleșită de această veste și a postat pe rețelele de socializare un mesaj plin de optimism: ”Scutură-te de praf și ia-o de la capăt. Viața este o călătorie”, a scris Emma Răducanu pe Instagram.

Emma Răducanu se descurcă de minune în afara terenului

În ciuda eșecului pe plan sportiv, Emma Răducanu . Britanica se bucură de o popularitate uriașă, astfel că cele mai mari branduri mondiale fac eforturi să-și asocieze imaginea cu ea.

ADVERTISEMENT

De altfel, specialiștii în economie și marketing sportiv o considera pe jucătoarea cu origini românești capabilă să depășească încasări de un miliard de dolari, din tenis și, mai ales din contractele comerciale.

ADVERTISEMENT

Anul trecut, după victoria de la US Open, Emma a semnat un contract cu o companie de telefonie care îi generează anual venituri de 10 milioane de dolari. British Airways, Porche, Tiffany&Co, Vogue, Dior sau Evian sunt celelalte branduri mondiale cu care Răducanu are parteneriate comerciale.