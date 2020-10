Reacția fabuloasă a lui Smiley după ce și-a văzut fetița la ecograf. A fost efectiv copleșit

Smiley a avut o reacție fabuloasă atunci când și-a văzut fetița cu Gina Pistol pentru prima dată. A fost vorba despre o ecografie despre care cântărețul s-a arătat de-a dreptul copleșit.

Prezentatorul de la Românii au talent și prezentatoarea Asia Express și Chefi la Cuțite așteaptă împreună o fetiță. Este pentru prima dată când fiecare dintre ei va fi părinte, iar despre acest viitor rol, cel de tătic, artistul a făcut mărturisiri foarte neașteptate.

Smiley și Gina Pistol și-au ascuns foarte mult timp relația de ochii curioșilor. Cuplul de vedete a vorbit și despre acest aspect personal într-un filmuleț pe care ei l-au lansat de curând. Mai mult, vestea că Gina Pistol este însărcinată a venit la finalul lunii septembie.

Smiley, copleșit de emoție după ce și-a văzut fetița cu Gina Pistol: “Am uitat să fac tot”

Gina Pistol și Smiley sunt foarte fericiți împreună și traversează o perioadă uimitoare a vieții lor. Cei doi formează un cuplu de aproximativ trei ani de zile și povestea lor de iubire a fost una ținută departe de ochii curioșilor.

De curând, Smiley s-a lăsat pradă emoțiilor atunci când a văzut pentru prima dată o imagine realizată cu ajutorul ecografului și în care era fetița lui.

Bebelușul din pântecele Ginei Pistol este considerat un adevărat miracol de către cei doi îndrăgostiți. Vedeta a susținut că nu se gândea că va putea rămâne însărcinată pe cale naturală, având acest aspect confirmat chiar de către un specialist.

Totuși, prezentatoarea Antena 1 a anunțat că planurile lor s-au schimbat total atunci când au descoperit că vor deveni părinți. Din acest motiv, Gina Pistol și-a ținut sarcina secretă, până în clipa în care a aflat totul despre viitorul său bebeluș, în urma vizitelor amănunțite la medic.

“Vestea că vom avea un copil împreună a fost o mare surpriză pentru amândoi, o surpriză cum nu se poate mai frumoasă, și am preferat să păstrăm vestea asta pentru noi până în momentul în care vom fi siguri că este o surpriză până la capăt.”, susținea Smiley la scurt timp de când aflase că va fi tătic de fetiță.

Artistul a fost absolut copleșit de ultimele vești bune primite din partea iubitei sale și atunci când a văzut o ecografie s-a arătat de-a dreptul marcat. Vedeta de la PRO TV a avut nevoie de ceva timp să își revină și se pare că în acele momente se afla pe platoul de filmare, pentru cel mai nou proiect muzical al său. De curând acesta a lansat o piesă și cu Delia.

”Eram pregătit să filmez, dar am uitat, am uitat să fac tot. Nu mi-e teamă de absolut nimic. Aștept să văd ce o să se întâmple. Sunt convins că tot ceea ce voi trăi va fi ceva nou, cu siguranță și sunt entuziasmat să primesc ce se va întâmpla în viitor, să primesc această fetiță a noastră cu brațele deschise. Habar nu am, nu știu la ce să mă aștept.”, a povestit Smiley, într-o emisiune TV.