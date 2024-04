Reacția lui Bogdan Andone după FC Botoșani – FC U Craiova 4-1: „Am fost mai agresiv cu ei”

. La finalul meciului, Bogdan Andone, antrenorul celor de la FC Botoșani, s-a arătat mulțumit de prestația propriilor elevi.

Reacția lui Bogdan Andone după victoria cu FC U Craiova, scor 4-1: „Am fost mai agresiv cu ei”

Antrenorul român a declarat, la interviul de după partidă, că și-a certat jucătorii la pauza meciului cu FC U Craiova, când aceștia erau conduși cu 1-0. FC Botoșani a reușit să întoarcă scorul în repriza a doua, după ce au marcat de patru ori.

ADVERTISEMENT

„O victorie importantă, sunt trei puncte extrem de importante. Țin să-i felicit pe jucători pentru atitudinea și credința pe care au avut-o că pot întoarce rezultatul. Vreau să le mulțumesc suporterilor că ne-au susținut și ne-au împins de la spate. Sunt sigur că împreună ne putem realiza obiectivul.

Sunt momente și momente, în prima repriză am fost sub rezultat, dar în repriza a doua am reușit să revenim. La pauză am avut diferite discursuri, astăzi am fost puțin mai dur, mai agresiv cu ei. Trebuia să fim mai implicați și trebuia să punem mai multă presiune pe adversari. În repriza a doua am făcut aceste lucruri foarte bine.

ADVERTISEMENT

Înainte de antrenamentul oficial i-am chemat pe băieți și am avut un discurs foarte scurt și le-am spus că sunt mândru că sunt antrenorul lor, asta a fost ieri”, a spus Bogdan Andone la finalul partidei.

Aurelian Chițu, atac cu talpa la adresa lui Iulian Călin: „A stricat jocul”

Aurelian Chițu, atacantul celor de la FC U Craiova 1948, , mai ales că jucătorul echipei din Bănie a văzut cartonașul roșu în minutul 71.

ADVERTISEMENT

Este ruşinos ce s-a întâmplat. Mâine se va trece cu vederea şi se va uita tot. Nu a fost vorba de penalty. Cartonaş roşu nu mai zic. Doar Ce să mai zic. A stricat jocul. Noi am jucat foarte bine 40-60 de minute.

Nu a fost nimic. Poate dai fault. Niciodată nu poţi să dai roşu. Altfel, ne lăsăm toţi de fotbal. E un moment foarte greu pentru noi. Parcă nu avem voie să câştigăm. Am început mai greu repriza a doua. Dacă dai acel penalty… Nu mai avem voie să ne atingem, nu mai suntem bărbaţi”, a declarat fotbalistul celor de la FC U Craiova la finalul partidei.

ADVERTISEMENT

După victoria cu FC U Craiova 1948, echipa lui Bogdan Andone a trimis-o pe Dinamo pe ultimul loc al clasamentului din Superliga, cel puțin până la partida cu Poli Iași.