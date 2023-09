Eugen Neagoe, fostul antrenor al Universității Craiova, a reacționat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, după ce au venit ca urmare a deciziilor greșite luate de Mihai Rotaru în legătură cu echipa de start a Universității Craiova.

Reacția lui Eugen Neagoe după ce Gigi Becali a spus că Rotaru face echipa la Craiova: “Vă spun cum a fost”

Eugen Neagoe a ajuns pe banca Universității Craiova în iarna trecută și , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. „Geană” a spus lucrurilor pe nume și a mărturisit că în perioada în care a antrenat în Bănie a purtat discuții săptămânale cu Mihai Rotaru.

ADVERTISEMENT

Totuși, patronul nu s-a implicat în alcătuirea echipei de start sau în alegerea schimbărilor. „Eu pot să spun ce s-a întâmplat cât timp am fost eu acolo. Aveam discuții cu patronul Mihai Rotaru în fiecare săptămâna.

Mă întreba cum văd lucrurile, dar niciodată nu mi-a făcut Mihai Rotaru echipa sau schimbările. Am avut discuții după jocuri”, a declarat Eugen Neagoe, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

„Nu am fost antrenor principal la un club și să fiu secund”

Alin (n.r. Buzărin), mă cunoști de când eram copil. Eu am fost și am spus lucrul ăsta, chiar dacă nu am antrenat pe Real Madrid. La toate echipele la care am lucrat am fost antrenor principal.

Eu nu am fost secund niciodată. Doar secund la echipa națională cu Victor Pițurcă. Nu am fost la un club antrenor principal și să fiu secund. Înțelegi tu!”, a mai spus Eugen Neagoe.

ADVERTISEMENT

Antrenorul care a împlinit recent vârsta de 56 de ani a dezvăluit că a fost sunat de Mihai Rotaru. „Geană” a rămas în relații bune cu patronul din Bănie. „Mi-a urat la mulți ani, m-a întrebat ce fac. ‘Foarte bine’, i-am spus.

Când mă plictisesc mă uit la fotbal, la antrenamente, la jocuri. Am rămas în relații normale, corecte”, a încheiat Eugen Neagoe.

Eugen Neagoe, posibil interes din partea lui FC U Craiova 1948

FC U Craiova 1948 a rămas fără antrenor după demiterea lui Nicolae Dică. Adrian Mititelu Jr. a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că oltenii se află în discuții pentru aducerea unui antrenor român liber de contract.

ADVERTISEMENT

Eugen Neagoe s-a ferit să răspundă când a fost întrebat despre o posibilă colaborare cu Adrian Mititelu. Patronul l-a atacat pe „Geană”, când antrenorul a decis să meargă la Universitatea Craiova în iarna trecută.

„Răspund la orice telefon indiferent de unde este. (n.r. dacă v-ar suna domnul Mititelu?) Nu știu ce s-ar întâmpla, chiar nu poți să îți răspund la întrebarea asta. Nu știu pe ce liste sunt, dar sincer chiar nu m-am gândit”, a mai spus Neagoe.

FANATIK SUPERLIGA poate fi urmărită luni, marți și vineri, ora 10:30, pe homepage-ul site-ului FANATIK.RO. În premieră, fiecare ediție a emisiunii poate fi vizionată luni, marți și vineri, ora 17:30, pe pagina de Facebook Horia Ivanovici, dar și pe canalul de Youtube FANATIK.