Reacţia lui Gigi Becali despre Neluțu Varga, despre care a spus că i-ar fi vândut apartamentul lui Istvan Kovacs!

Gigi Becali a făcut acuzații grave la adresa lui Istvan Kovacs, . Patronul FCSB a revenit însă asupra acestor declarații și a avut un mesaj pentru patronul lui CFR Cluj.

Gigi Becali, noi declarații despre Neluțu Varga: „E prea cuminte! E ca Borcea”

Gigi Becali a fost atacat dur de Neluțu Varga, însă patronul FCSB-ului nu vrea să îi dea replica: „Nu m-am referit la Varga! Ce treabă am eu cu Varga, mă?! E prea cuminte, n-am treabă! Eu am zis de Iuliu Mureșan”.

ADVERTISEMENT

Becali l-a comparat pe omul de afaceri din Cluj cu finul său, Cristi Borcea: „Nu, tată! Lui Varga nu îi răspund! Știi de ce?! E prea cuminte omul! Varga e ca Borcea! Pe vremuri îi spuneau că îi face praf pe toți, dar ‘Gigi nu vezi ce îți face?!’”.

Fostul rival de la Dinamo evita să intre în clinciuri cu nașul său: „Zice: ‘Bă, eu respect valorile! Eu am lungul nasului, nu pot să mă iau cu Gigi Becali că e prea mare diferența între mine și el! Și atunci tac din gură! Pe ăilalți? Jihad, îi spulber!’. Spunea Borcea.

ADVERTISEMENT

Așa e și el. Știe că e prea mare diferența între mine și el și e cuminte! ‘Ce, mă iau cu Gigi Becali?!’. Și atunci nu are rost să îi răspund unui om care e cuminte”,

Gigi Becali, atacat dur de Neluțu Varga: „Omul fură curent!”

Neluțu Varga nu a putut să rămână impasibil la atacurile lui Gigi Becali și și-a apărat imaginea și credibilitatea: „Aici la noi, în Ardeal, avem o vorbă când cineva spune numai prostii. Sună cam așa: ‘Lasă-l în pace, că omul fură curent!’. Asta aș putea eu să-i transmit lui Gigi Becali, dar ținând cont că între noi, cei care finanțăm fotbalul românesc, ar trebui să existe respect, mă abțin.

ADVERTISEMENT

Sunt numai enormități ceea ce spune domnul Becali, numai prostii. Prima oară am zâmbit, după aceea, când a început lumea să mă sune, mi-am dat seama că e ceva serios și că dânsul chiar a dat acele declarații. Știți cum e, Gigi Becali glumește cam mult…”.

Patronul lui CFR Cluj i-a transmis lui Becali un ultim avertisment: „A spus niște enormități mai mari decât el și vreau să-l anunț oficial pe această cale că dacă va continua ne vom întâlni la Tribunal și s-ar putea să-l coste daunele mai mult decât a băgat domnia sa în FCSB până acum!

Nu avem nicio treabă, nu există ceea ce spune domnul Becali. După cum bine știți, dânsul este specializat în valize și nu noi. În niciun caz eu! Vorbesc cel puțin de mandatul meu la CFR Cluj, de când sunt patron la această echipă”.

ADVERTISEMENT

Varga susține că nu are nici cea mai mică legătură cu arbitrul contestat dur de-a lungul timpului de FCSB: „Nu-l cunosc pe Istvan Kovacs personal, nu am nicio treabă nici cu el, nici cu fratele domniei sale. Nu au cumpărat de la mine niciun apartament. Până la urmă, fiecare om are libertatea să facă tot ceea ce vrea în viață, e treaba fiecăruia ce cumpără, ce mă interesează pe mine?!”, a declarat patronul CFR-ului, în exclusivitate pentru site-ul nostru.

FANATIK SUPERLIGA e NUMAI pe homepage-ul FANATIK în fiecare luni, marți și vineri, cu începere de la ora 10:30. Emisiunea poate fi urmărită ÎN PREMIERĂ pe YouTube și Facebook, de la ora 17:30.