Reacția lui Răducioiu după moartea lui Vialli a declanșat nebunia în Italia. Ce i-a spus doctorul Bresciei fostului internațional

După moartea lui Gianluca Vialli, , fiind de părere că din cauza acestora mai mulți foști jucători au avut probleme grave de sănătate. A urmat reacția lui Florin Răducioiu, care a spus că este înspăimântat pe această temă, și s-a declanșat nebunia.

Florin Răducioiu dezvăluie ce i-a spus medicul Bresciei când i-a cerut lămuriri despre medicamentația primită

La Orange Sport, Florin Răducioiu afirma că . Cu atât mai mult cu cât nu știe exact ce medicamente primea în perioada în care a activat în Italia.

„Recunosc, şi eu am… luat, da. De altel, sunt sincer, o să-l chem şi eu pe medicul de la Brescia pentru că şi eu am luat. O să am o convorbire cu el mâine (n.r. miercuri) să ştiu ce medicamente am luat la Milan, Brescia, Verona.

A făcut o declaraţie foarte puternică Dino Baggio în care a spus că dopingul a fost întotdeauna şi că ne-am dopat”, a spus Răducioiu, declarația sa fiind preluată de jurnaliștii celor mai prestigioase publicații din Italia.

Fostul internațional l-a sunat pe Fabio de Nard. Cel care conducea staff-ul medical al Bresciei în prima jumătate a anilor 90. Atunci când Răducioiu a evoluat și el acolo, în 1992-1993, fiind coechipier cu Hagi, Sabău și Mateuț, sub ”bagheta” lui Mircea Lucescu.

Iar medicul i-a mărturisit că este șocat. ”Într-o primă fază nu mi-a răspuns, apoi am reușit să stau de vorbă cu el. Era șocat, aproape că i s-a blocat telefonul de la câți ziariști l-au căutat astăzi. De la Corrriere dello Sport, Gazzetta dello Sport și multe altele.

Mi-a zis că nu i s-a întâmplat să fie atât de apelat niciodată în viața lui. «Florin, efectiv mi-a luat foc telefonul» mi-a spus.

Nu înțelegea de unde a pornit toată această nebunie, i-am spus ce am declarat și apoi și-a dat seama de ce devenise practic principala țintă a presei din Italia”, .

Florin Răducioiu: ”Mi-a zis să stau liniștit”

Pe de altă parte însă, Răducioiu spune că Fabio de Nard l-a liniștit în ceea ce privește perfuziile și acel lichid roz la care făcuse referire în dialogul de la Orange Sport.

”Mi-a zis să stau liniștit că acele perfuzii nu conțineau nimic ilegal sau care să ne facă rău peste ani. Mi-a spus că erau lucruri normale pentru acei ani.

Și că era vorba de 3 componente în acel cocktail care ni se administra în venă: vitamina C, vitamina B și o altă substanță care diminua procesul de oboseală al mușchilor. Mi-a explicat și de la ce era acea culoare roz despre care am declarat eu. De la vitamina B.

M-a și rugat să dezvălui ce am discutat cu el inclusiv ziariștilor de la Gazzetta dello Sport, tocmai pentru a stopa apelurile pe care le tot primește de dimineață.

De mințit eu n-am mințit, am făcut acele perfuzii, erau roz și le făceam în seara de dinaintea jocurilor. Mai departe, ce conțineau ele mi-a explicat acum Fabio De Nard.

O perfuzie, ca să fie administrată toată, dura în jur de 40 de minute. Sunt lucruri care s-au întâmplat”, a precizat Răducioiu.