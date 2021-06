Reacţia presei germane după calificarea dramatică în faţa Ungariei! “Suntem în optimi, dar nu ştim cum”

A fost o seară cu de toate pentru naţionala Germaniei, care s-a plimbat pe locurile din Grupa F, iar într-un final . Golul lui Goretzka a dat startul petrecerii, însă jurnaliştii nemţi sunt rezervaţi.

Cum a reacţionat presa din Germania după calificarea dramatică în faţa Ungariei

“Suntem în optimi, dar nimeni nu ştie cum”, a titrat Bild. Chiar dacă Germania a obţinut calificarea pe final, jurnaliştii visează la un meci mare al selecţionatei lui Joachim Low în faţa Angliei, pe Wembley, “stadionul favorit”.

“Fotbalul german a scăpat de o ruşine totală. Ca ocupantă a locului 2, ne-am calificat şi jucăm marţi cu Anglia. Pe Wembley, stadionul nostru favorit. Un clasic şi totul trebuie să meargă mai bine. A fost o seară dramatică.

Eram eliminaţi, apoi calificaţi, din nou out şi, într-un final, pe locul 2. O mică consolare, nu am fost eliminaţi ca la Mondialul din 2018, dar am fost foarte aproape”, au mai scris jurnaliştii de la Bild.

Kicker: “Goretzka ne-a salvat” / Welt: “Drama de la Munchen”

“A fost un roller coaster cu final fericit. Germania s-a calificat în optimile Campionatului European. Goretzka ne-a salvat şi Anglia ne aşteaptă pe Wembley”, au scris cei de la Kicker.

“Drama de la Munchen. Goretzka a salvat Germania de la o mare ruşine. După ce a fost condusă de două ori, selecţionata lui Joachim Low merge în optimi pentru un meci clasic”, au notat ziariştii de la Welt.

“Am tremurat! Goretzka ne-a dus în optimi. Ungaria ne-a condus de două ori la primul meci oficial după finala , dar echipa lui Joachim Low şi-a asigurat punctul care a adus calificarea”, a fost reacţia celor de la Sport1.

Sportschau: “Germania continuă să tremure”

“Gol târziu al lui Goretzka, dar Germania continuă să tremure. După un meci cu mari emoţii, Germania a ajuns în optimi, dar echipa a părut în multe momente că va avea soarta de la Campionatul Mondial din 2018 (n.r. când Germania a fost eliminată în faza grupelor).

Meciul dintre Germania şi Ungaria nu a fost doar unul de fotbal. Mulţi fani din tribunele stadionului au purtat steaguri cu însemnele LGBT, iar Manuel Neuer a avut din nou o banderolă cu însemnele curcubeului. Au fost multe semne ale unei societăţi tolerante”, au punctat cei de la Sportschau.

Nemzeti: “Ungaria a vrăjit Munchenul”

Eliminaţi dramatic de la EURO 2020, maghiarii au văzut partea plină a paharului. Jurnaliştii de la Nemzeti au aplaudat prestaţia bună a naţionalei, care a fost la un pas de o mare surpriză în faţa Germaniei.

“Ungaria a vrăjit Munchenul, dar asta nu a fost îndeajuns. Am condus de două ori, dar Germania a obţinut calificarea în cele din urmă. Ne-am luat la revedere cu capul sus de la turneul final”, au scris maghiarii de la Nemzeti.