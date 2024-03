Reacția unui vlogger din Asia după ce a vizitat Capitala României: ”București, unul dintre cele mai cool orașe din lume”

Reacția surprinzătoare a unui vlogger din Asia la scurt timp după ce a vizitat Capital României: ”București, unul dintre cele mai cool orașe din lume”, spune tânărul bengalez.

Un vlogger din Asia s-a îndrăgostit de România, ce l-a impresionat în București: ”Unul dintre cele mai cool orașe din lume”

Dacă pentru mulți locuitori, , pentru străinii care ne calcă pragul Bucureștiul poate fi o locație specială.

ADVERTISEMENT

Nadir Nibras, un tânăr bengalez care locuiește în America, obișnuiește să posteze pe canalul său de TikTok imagini din mai multe colțuri ale planetei. El are și un canal de Youtube cu peste 400 de mii de abonați.

Recent, a postat o serie de clipuri video pe Tik Tok despre România. Aproape 50 de materiale de pe platforma sa de socializare sunt doar despre locuri din țara noastră. Nadir impresionează cu cunoștințele sale despre istoria țării noastre. Cel mai mult l-a fascinat Capitala București.

ADVERTISEMENT

Într-un clip pe TikTok, tânărul din Asia și-a expus impresiile sale despre București. El le-a povestit urmăritorilor săi detalii interesante despre istoria și cultura celui mai mare oraș din România.

”Mă aflu în Europa de Est, în București, capitala României, un oraș care, după părerea mea, este unul dintre cele mai cool orașe din Europa și, probabil, unul dintre cele mai cool orașe din lume în care am fost.

ADVERTISEMENT

Am mai fost de fapt aici acum patru ani și m-am distrat de minune, iar aseară m-am întors în sfârșit. Așa că, în acest videoclip, voi explora unele dintre cele mai tari locuri din oraș și vă voi spune câteva povești fascinante despre istoria orașului”, spune bengalezul.

Hello from Romania’s Capital 🇷🇴

Asiaticul, impresionat de călătoria cu tramvaiul și de mâncare

Vloggerul din Asia cu un tramvai vechi și experiența de a plăti cu cardul într-un astfel de mijloc de transport în comun. El nu a ratat nici felurile locale de mâncare.

ADVERTISEMENT

”Am fost mai devreme cu tramvaiul și pare atât de vechi. Pentru o secundă am crezut că ar putea fi de pe vremea comuniștilor. Nu este, dar are vreo 21 de ani sau așa ceva. Dar partea bună este că poți intra și plăti cu cardul. Nu trebuie să iei un bilet sau să plătești cu bani gheață sau să treci prin toate problemele astea.

E un fel de aparat unde trebuie să te duci și să introduci cardul de credit. E un sistem destul de fascinant. De fapt, nu am mai văzut așa ceva nicăieri altundeva până când am venit în Europa în această vară. Sincer, nu sunt surprins că este deja în București, pentru că Bucureștiul este un mare oraș tehnologic”, mai explică Nadir.