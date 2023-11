Reacție uluitoare a lui Mitică Dragomir după ce Clotilde Armand i-a dărâmat gardul la hotel

Fostul președinte al LPF la stabilimentul din nordul Capitaliei deținut de familia sa încă din 2003. Primăria Sectorului 1 a semnat dispoziția de dărâmare a unui gard ce împrejmuia o parcare a hotelului Crystal Palace pe motiv că ocupă spațiul public.

Răspunsul lui Mitică Dragomir pentru Clotilde Armand după ce i-a fost dărâmat gardul de la Crystal Palace

Intrat prin telefon la cea mai nouă ediție a , Dumitru Dragomir a mărturisit că nu a vrut să intre în ”jocul” propus de Clotilde Armand și nu a făcut scandal când utilajele Primăriei Sectorului 1 au venit să dărâme gardul.

ADVERTISEMENT

”Doamna Clotilde Armand caută un scandal, pentru că ei au nevoie de un scandal acum. Au venit și au dărâmat gardul de la hotelul Crystal Palace. Televiziunile au venit la mine și m-au întrebat, dar e gardul lor, nu e al meu. Eu am închiriat parcarea, nu am închiriat gardul. Să-l dărâme, dar să facă curățenie după aia, să nu-mi lase mizerie.

N-am marșat la scandal, cred că le-am dat tactica peste cap. Toată lumea are nevoie acum de scandal, pentru că scandalul îl propulsează. Să zică: ‘uitați, îmbuibații ăștia au făcut, au pus, au dres’. Ei au venit să dărâme gardul și l-am spus că nu e al meu. M-au întrebat al cui e și le-am spus că e al Primăriei Capitalei. Acum au aflat, după ce-l dărâmă, că e al Primăriei Capitalei.

ADVERTISEMENT

Ei au crezut că e gardul meu și eu i-am lăsat: ‘Dărâmați mânca-v-aș gura voastră că ați m-ai dărâmat o dată și mi-ați făcut un loc de 10 ori mai frumos’. Eu am fost demolat o dată pe Herăstrău.

Ea a crezut că eu îi dau răspuns și chem televiziunile acolo. Nu mă interesează, nu era gardul meu, acum au aflat că era gardul Primăriei Capitalei. Și televiziuni au dat înapoi când au văzut că nu fac scandal, le-am spus că eu am închiriat parcarea, nu am închiriat gardul. Să-l dărâme, să facă ce vor ei, dar să facă curat”, a declarat Dragomir.

ADVERTISEMENT

Dragomir va cere daune după dărâmarea gardului

”E gardul lor, ei l-au făcut, dar eu după aceea îi voi da în judecată. Pentru că eu am închiriat și am dat o grămadă de bani Primăriei Capitalei pe o parcare care avea gard. Nu m-a costat nimic pentru că am închiriat de la Primăria Capitalei. Nu l-am făcut eu.

Eu îi dau în judecată pentru că am închiriat o parcare care era închisă, nu venea toată lumea peste mine, că doar plătesc 3.000 de dolari pe lună. Pentru câteva locuri de parcare care erau închis cu gard plătesc în jur de 3.000 de dolari la Primăria Capitalei de 20 de ani și mai am nu știu câți ani.

ADVERTISEMENT

Bineînțeles că cer daune pentru că eu am închiriat o parcare cu gard și acum doamna Clotilde a venit, fără să ia legătura cu Primăria Capitalei, și a dat gardul jos. Ea credea că mă apuc de scandal. Ei au nevoie de scandal acum ca să-i propulseze în alegeri, iar eu nu fac niciun fel de scandal.

Este o doamnă elegantă care face numai lucruri trăsnite. E ca o floare, să-i dea Dumnezeu sănătate, dar să vedem ce spune legiuitorul. De ce să mă cert eu cu doamna Clotilde? Să se certe doamna Clotilde cu domnul Nicușor Dan. Pentru că gardul era al domnului Nicușor Dan, nu era al doamnei Clotilde”, a mai spus Dumitru Dragomir, la FANATIK SUPERLIGA.

FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI este în direct în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul nostru. Emisiunea va fi în premieră de la ora 17:30 și pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook.

Dragomir, răspuns pentru Clotilde Armand