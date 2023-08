Reacții bizare ale părinților patronului stației GPL din Crevedia. Ce decizie a luat tatăl său, primarul din Caracal

La scurtă vreme după ce s-a aflat că stația GPL din Crevedia aparține fiului primarului PSD din Caracal, presa a încercat să obțină reacții de edil și soția sa despre tragedia produsă sâmbătă seară.

Reacții bizare ale părinților patronului stației GPL din Crevedia

Ion Doldurea, primarul din Caracal, a dat un răspuns sec atunci când a fost întrebat, sâmbătă seara, dacă știe că au murit oameni. ”Ştiu. Este vorba despre o persoană. Ceilalți, pompierii, este problema lor”, a declarat la acel moment edilul.

La rândul său, Petra Doldurea, soția primarului din Caracal, a avut o reacție mai puțin obișnuită atunci când jurnaliștii i-au cerut un comentariu .

”Ce vreți? Copilul meu nu e fiu de beizadea. Uitați-vă la mine, așa arată o soție de primar? Uitați-vă la mâinile mele, să se vadă ce muncite sunt”, a spus soția primarului, relatează .

”Nu-mi puneți mie astfel de întrebări. Eu nu știu nimic. Nu mai stau cu băiatul meu de 14 ani. Să spună cei care fac ancheta. Băiatul meu este acolo, la Crevedia. Eu nu știu nimic”, a răspuns Petra Doldurea atunci când a fost întrebată dacă fiul său are vreo vină în această tragedie.

Primarul din Caracal se autosuspendă din PSD

Duminică, Ion Doldurea a făcut public un comunicat de presă în care își anunță autosuspendarea ”din calitatea de membru al PSD și, implicit, din orice altă funcție politică deținută”. Totuși, .

Potrivit unor surse , autosuspendarea ar fi fost una impusă, după ce președintele PSD, premierul Marcel Ciolacu ar fi fost extrem de deranjat de implicarea edilului PSD în scandalul tragediei de la Crevedia. Ion Doldurea ar fi un apropiat al lui Paul Stănescu, ”baronul” PSD de Olt.

În comunicatul de presă, postat pe pagina sa de Facebook, edilul din Caracal a încercat să-și explice reacția din seara precedentă, declarația care a provocat dezbateri intense.

“[…] Am constatat că una dintre declarațiile pe care le-am acordat ieri (sâmbătă n.r.) unui reporter, sub imperiul emoțiilor și devastat de vestea primită, a fost interpretată și exploatată altfel decât cum am vrut să transmit.

Nu am nici o scuză, dar vreau să le spun tuturor că regret profund că în spațiul public a fost indusă ideea că aș fi nepăsător față de efortul și sacrificiul pompierilor și forțelor de ordine implicate într-o astfel de situație.

La momentul acelei discuții cu jurnalista, pe baza informațiilor lapidare pe care le aveam, m-am referit pe de o parte la angajați ai firmei, victime ale deflagrației, și pe de altă parte, la pompieri ca profesioniști aflați într-o operațiune în care își asumă riscuri.

Raportat la situația de fapt, responsabilitatea efectuării manevrelor la fața locului pentru stingerea incendiilor aparține pompierilor, motiv pentru care m-am exprimat folosind expresia ‘e problema lor’“, a transmis primarul din Caracal, Ion Doldurea.