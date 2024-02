Reacțiile lui Balint și Belodedici, după dezvăluirile lui Prunea. ”Mă întâlnesc eu cu Florin”

Florin Prunea a făcut dezvăluiri picante în cadrul unui podcast al lui Andi Moisescu despre momentele tensionate de la loviturile de departajare din sfertul de finală cu Suedia. ”Tricolorii” au condus cu 2-1, dar au fost egalați în ultimele minute ale prelungirilor, după o gafă monumentală a lui Prunea, și au scăpat printre degete calificarea în semifinale la loteria penalty-urilor. Suedia s-a impus cu 5-4. Dan Petrescu și Belodedici au ratat de la punctul cu var.

Florin Prunea, glume vulgare: ”Belo și acum spune Prostu’ ăla de Balint m-a băgat în că**t, f***-l în gură să-l f**”

că Miodrag Belodedici a ajuns pe lista executanților de la 11 metri l-a propunerea lui Gabi Balint, care era secundul lui Anghel Iordănescu. , ce a spus Belo după ce a ratat ultimul penalty, care a pus capăt visului României de a juca o semifinală istorică de Campionat Mondial, cu Brazilia.

ADVERTISEMENT

”Belo zice și acum: «M-a băgat Balint în că**t, f***-l în gură să-l f**». Așa spune și acum: «Prostu’ ăla de Balint m-a băgat în că**t» (n.r. rememorează amuzat)”, a povestit Florin Prunea, în .

De asemenea, fostul portar a povestit și reacția avută de Belodedici în vestiar, după înfrângerea dramatică împotriva Suediei. ”După ce ratează, mergem cu toții la vestiare, cum eram toți, «deșirați», plângeam… Și apare Belo în vestiar: «Băi proștii dracu’, ce plângeți ca proștii acolo? Haideți dracu’ acasă, că am stat destul pe aici, ajunge».

ADVERTISEMENT

Belo este un tip care trece foarte repede (n.r. peste momentele dificile). Voi știți cât de greu e de stat cu Belo? Când se enervează și când intră într-ale lui, nu-l scoți de acolo! E foarte încăpățânat”, a mai dezvăluit Florin Prunea.

Reacția lui Gabi Balint, după declarațiile lui Prunea!

Contactat de FANATIK, Gabi Balint a precizat că ia ca pe niște glume spusele lui Florin Prunea.

”Belo s-a băgat în că..t, cine l-a băgat? Cu ce să-l bag eu, că am zis să bată el că marcase în finala Champions League? Astea sunt glume de-ale noastre. Între noi ne facem cum vrem noi. Presa ce vrea acum, să facă scandal între jucători? Niciodată nu o să ne certăm între noi. Astea sunt prostii.

ADVERTISEMENT

Noi ne respectăm prea mult, suntem prea buni prieteni, am trecut prin foarte multe clipe frumoase pe teren ca să stăm acum să ne supărăm pentru tot felul de glume spuse prin presă. S-a exprimat și Prunea în stil fotbalistic. Și Belo la fel, probabil. Și eu mă exprim de multe ori, când suntem între noi, într-un fel. Asta e. Dacă citești mot a mot zici mamă, mamă ce război s-a iscat. Astea sunt glume de-ale noastre. Nu le luați de bune”.

Am văzut ce a spus Prunea. Mi se pare o glumă. O să vorbesc eu cu Prunea când mă întâlnesc cu el. Toată lumea era supărată și nervoasă după meciul cu Suedia, dar Prunea le-a mai umflat. Glumele se umflă, oamenii nu râd, nu sunt savuroase. Nu eram eu așa de pregătit să execut penalty cu Suedia, dar a venit Balint la mine și mi-a zis să bat. I-am zis: Bine dacă tu zici mă duc să bat. Am vrut să-l întreb ceva, dar a luat-o la fugă spre nea Puiu Iordănescu. Transformasem penalty în finala Champions League, cu Steaua Roșie, dar cu Suedia am schimbat colțul și n-am mai tras pe jos, am dat la semiînălțime și a apărat-o Ravelli” – Miodrag Belodedici

După ani, Belodedici s-a reîntâlnit cu portarul suedez Ravelli și a repetat momentul penalty-ul din 1994, într-un studio de televiziune din Suedia. “Da, țin minte cum m-au invitat suedezii atunci. Hai să vă povestesc. De la bun început vă spun că eu nu am ratat penalty, Ravelli l-a apărat. S-a dus exact acolo unde am tras. Mama ei de treabă! Eram și ultimul…mohican.

ADVERTISEMENT

Și peste ani, eram în Spania atunci, m-au sunat suedezii că vor să repetăm penalty-ul cu Ravelli, să vin într-un studio, dar am refuzat. Eu voiam să uit și ei mă chemau să vorbesc despre România – Suedia. Nu am mers, dar m-au mai sunat de câteva ori și în cele din urmă am acceptat. Le-am spus în glumă: «Vezi că vreau bani mulți să vin». Au aranjat ei toate cele. Am discutat la emisiune despre meci și apoi zicea Ravelli să mergem să ne schimbăm că trebuie să repetăm iar penalty-ul.

“La final m-a felicitat Ravelli pentru gol, dar i-am spus că trebuia să dau atunci, în meci”

Am avut și eu trei prieteni pe care i-am chemat să mă susțină. Mă întrebau suedezii dacă am mai bătut de atunci lovituri de la 11 metri. Eu le-am spus că am bătut, dar că am schimbat piciorul. Nu am mai bătut cu dreapta.

În studio am schimbat colțul, portarul a mers tot acolo și de data asta i-am dat gol. La final m-a felicitat Ravelli pentru gol, dar i-am spus că trebuia să dau atunci, în meci. Regretul încă este, cum să nu fie? Jucam semifinală de Campionat Mondial cu Brazilia. Am ratat atâtea șanse să îi eliminăm. E păcat”, a rememorat Belodedici pentru FANATIK, în 2019.