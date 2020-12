Reacțiile politicienilor la propunerea lui Cîțu ca viitor premier: “Nu este o propunere serioasă”

Mai mulți politicieni au reacționat după ce Partidul Național Liberal a anunțat că în urma consultărilor interne, următoarea lor propunere de premier va fi Florin Cîțu, actualul ministru de Finanțe. Vasile Dîncu, președintele Consiliului Național al PSD, a declarat că “nu cred că este o propunere serioasă, aduceți-vă aminte că mai fost numit odată”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Miercuri, PNL a anunțat că propunerea lor pentru postul de premier, după ce Ludovic Orban a demisionat, este Florin Cîțu.

Până la investirea noului guvern, fostul general Ciucă va fi prim-ministru interimar, având putere executivă limitată, în urma demisiei cabinetului Orban.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Politicienii reacționează după propunerea lui Cîțu ca prim-ministru: “Nu este o propunere serioasă”

“Am văzut propunerea PNL, eu nu cred că este o propunere serioasă. Aduceți-vă aminte că a mai fost numit domnul Cîțu o dată și știți ce s-a întâmplat.

A fost un foarte bun analist înainte, acum se concentrează mai mult pe a comunica prin Facebook, nu a venit în Parlament când a fost chemat, a rămas la calitatea de analist. Nu are rezultate bune, rezultatele noastre financiare sunt foarte slabe. Nu cred că va ajunge la votul în Parlament, mai este mult până atunci.

ADVERTISEMENT

Cred că este vorba despre o strategie, cei de la PNL s-au gândit să pună pe cineva ca personaj de uzură, vor trage de timp cu această propunere și apoi vor veni cu un nume surpriză, după ce noul Parlament va fi investit”, a declarat Vasile Dîncu la Digi24, imediat după anunțarea propunerii.

Cătălin Drulă: “Propunerea USR-PLUS este Dacian Cioloș”

“Am luat act de această propunere. În continuare, propunerea noastră este Dacian Cioloș, vom merge la discuțiile formale când vom fi chemați de președinte. Așteptăm cu nerăbdarea începerea discuțiilor cu ceea c ene dorim să fie partenerii noștri de guvernare, cei de la PNL.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Până acum nu am avut nicio discuție, așteptăm să fie disponibili. Până acum am văzut doar niște declarații ale unor membri PNL care am pretenția că nu vorbesc în numele guvernului. Am văzut tot felul de nume și împărțeli pe ministere, nu au nicio bază factuală”, a declarat miercuri seara Cătălin Drulă, deputat USR-PLUS pentru Digi24,