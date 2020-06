Numai infectarea cu COVID-19 îi mai lipsea lui Dinamo… În imposibilitatea de a-și disputa meciurile din play-out în ritm normal, cât mai poate fi de normal în acest an blestemat pentru toți, „câinii” amușină din ce în ce mai aproape locurile retroghradabile. Reacțiile suporterilor oscilează între disperare și umor. Negru!

Reacțiile suporterilor dinamoviști după infectarea cu COVID-19 de la Săftica. Între „Toate ne merg pe dos, să fie blestemele adunate???” și „Eu am impresia ca cineva ne vrea retrogradați”

Toate „bubele” parcă s-au adunat la Dinamo! Ionuț Negoiță nu bagă bani și nici nu reușește să vândă clubul, potențialii cumpărători se dovedesc, rând pe rând, doar țepari ordinari, jucătorii sunt de valoare cel mult medie și, pe deasupra, mai sunt și nemulțumiți din cauza restanțelor salariale, ANAF e la poartă la Săftica și peste toate astea a mai venit și coronavirusul peste „haita” și așa vai de coada ei… Care adus la amânarea partidei de sâmbătă, a treia din play-out, cu Chindia Târgoviște.

Pe pagina de facebook a Peluzei Cătălin Hâldan suporterii, care altfel fac eforturi demne de toată lauda, să țină, cât de cât, echipa pe linia de plutire prin înscrierile în Programul DDB, sunt disperați. Iată ce „spun” câțiva dintre ei…

Ni Ky Ghiță

A fost să fie, Covid pe la magazie și la noi, deși în lume, Covid-19 pe bune n-a afectat nici-un CÂINE!

George Dinu

O porcarie tipic ptr liga lui Iorgulescu.Cat de tamp sa fi sa introduci regula cu pierderea meciului ptr ca unul are gripa .Daca tot se apeleaza la reguli de 2 lei , magazionierul sa declare ca s-a intalnit si cu cineva de la Chindia ,chiar si cu cineva de la fcsb , sa jucam finala fara nicio emotie ,si poate pana atunci ,mai raceste unul de la Sepsi sau Iasi,si ne-am salvat sezonul.Daca eram in play off,poate castigam si campionatul cu 3-4 gripati .Parca merge un pariu ca urmatorul caz din liga 1 o sa fie de la CFR .

Liviu Ianula

parca suntem blestemati tot raul la noi vine

Luca Bogdan

Deci atata ghinion, nu stiu de unde mama dracu’ poate fi.

Costel Dobrai

Noi ne dam de toate alea si ei ii doare la basca alde balanica si prunica mai pierdem in meci si pa la revedere

Cezar Lehacy

Haos total la club , cu pocaitul asta care nu se da plecat !

Alexandru Horia Zota

Toate ne merg pe dos, să fie blestemele adunate???

Mitus Alecu

Eu am impresia ca cineva ne vrea retrogradați

Alin Ionut Maruntelu

Din pacate, mai mult ca sigur cel putin 14 zile nu vom mai fi programati, turul din cupa fiind pe 24, nu cred ca vom mai juca meciul. 3 etape din playout amanate, din pacate nu cred ca ar mai putea fi reprogamate atat de multe meciuri. Sper sa nu fie adevarat, dar in situatia actuala la anul, vom juca in Liga2. Repet sper sa se rezolve favorabil aceasta situatie

Robert Vălea

Priviți partea buna.. O sa fim neînvinși in primele 3 etape de după pandemie 😁

Christian Crs

Ne-am mobilizat exemplar….si a deranjat…e bătut în cuie sa dispărem din Liga I…. Le-am anulat motivele gen datorii, licențe…mizeria din fotbalul romanesc se răspândește mai rău decât rahatul asta de virus inventat…

Steli Rus

Cine mai crede în Covid19, in afara de proști !? În România domina prostia!

Petru Silvia Gherasimoaia

La anul jucam sigur în liga a doua

George Ungureanu

Din 1.830.000 de locuitori ai capitalei 35 depistați pozitiv în ultemele 24h dintre care unul idn ăștia 35 este magazionerul lui Dinamo, bai ce coincidență 😠

Bgd Bgd Bogdan

Haideti sa privim partea buna.Noi jucam direct cu spectatori in tribuna😉

Bogdan Bogdan

Hai sa plângem cu totii și salvam Dinamo cu lacrimile .. nu e cazul de scenarii și panicari inutile .. www.programddb.ro e singura soluție , dacă toate zilele ar fi ca astăzi când s au înscris in jur de 70 de noi membri de dim pana acum , toate lacrimile se transforma in zambete mai repede decât crezi 😉

Palade Romeo

Dacă bate pe wcsb in cupa Dinamo are viata grea, Becali este in spatele tuturor problemelor, părerea mea.

Eduard Miroșanu

îți mor doi jucători pe teren, vine un terminat care zice că face și acum fură bani din club, Săftica = probleme, stadion nu avem. fost antrenor face un preinfarct pe bancă… tocmai acum când ne-am mobilizat, când am încercat să arătăm lumii cine suntem noi cu adevărat, poc altă problemă, zici că suntem ca Benfica, blestemați din cale afară.. în toate privințele.

Claudiu Ivan

Ne panicam tocmai pt ca nu suntem in Germania si aici se poate intampla orice,inclusiv abuzuri si ca protocolul nostru spune ca daca meciurile nu se pot programa pierdem cu 3-0 si ne ducem in B. Avem dusmani puternici si noi suporterii suntem singurii care aparam clubul,crezi ca lu’ Becali,de exemplu, nu-i convine o calificare la masa verde in finala si o sa faca orice ca s-o obtina P.S stiai ca Justin Stefan,care taie si spanzura pe la LPF,a fost angajatul lu’ Becali la Steaua intre 2011 si 2015? Si atunci cum sa nu ne panicam!?