Real Madrid a luat decizia. Ce vor face ”galacticii” în cazul lui Kylian Mbappe

La 24 de ani, Kylian Mbappe a primit acceptul celor de la PSG pentru a se transfera, după ce oferta de 300 de milioane de euro a celor de la Al-Hilal a fost acceptată. Fotbalistul aflat în ultimul an de contract refuzase oricum prelungirea contractului cu parizienii și părea decis să stea un an de zile în tribună, după ce a fost exclus din lot din această cauză.

Real Madrid a luat decizia în cazul Mbappe

de fapt, să joace la Real Madrid și presa din Franța a speculat deja că ar fi semnat un precontract cu ”galacticii”, urmând a se alătura lotului în 2024, din postura de jucător liber de contract. Asta, chiar dacă un an de zile va sta departe de gazon și își va pierde forma.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, cei de la PSG îi forțează mâna lui Mbappe să accepte oferta celor de la Al Hilal, pentru ca toată lumea să aibă de câștigat, sau mai bine spus pentru ca PSG să nu rămână cu mâna goală. Puțin probabil ca Real Madrid să liciteze pentru Mbappe la această sumă, 300 de milioane de euro, însă ”galacticii” ar avea alți ași în mânecă.

Mai exact, Florentino Perez s-ar pregăti să le forțele mâna celor de la PSG cu o ofertă mult sub nivelul pieței. Potrivit L’Equipe, transferul lui Mbappe se va transforma într-un meci al orgoliilor. Pe lângă faptul că arabii i-au oferit lui Mbappe 700 de milioane de euro pe an salariu, aceștia au jucat foarte inteligent și i-au propus contract pe un singur an de zile, astfel că Mbappe ar avea ulterior cale liberă spre Real Madrid în 2024, din postura de jucător liber de contract.

ADVERTISEMENT

referitor la acest salariu și au dedus că Mbappe ar câștiga la Al-Hilal 25€ pe secundă, 1.500€ pe minut, 90.000€ pe oră, 2,16 milioane € pe zi, 15,1 milioane € pe săptămână și 60,5 milioane € pe lună, adică mai mult ca Leo Messi și Cristiano Ronaldo la un loc.

Oficial, Cristiano Ronaldo câștigă 200 de milioane de euro pe al la Al-Nassr, în timp ce Leo Messi ar avea 50 de milioane de dolari pe an la Inter Miami, la care se adaugă diverse contracte de sponsorizare. Așadar, Mbappe ar avea de ales să rămână în tribună un an, după care să se ducă la Real Madrid pe gratis, sau să joace la arabi un an pentru 700 de milioane de euro, după care să se ducă la Real Madrid, tot pe gratis.

ADVERTISEMENT

Scrisoare de la PSG pentru Mbappe

Cei de la PSG i-au transmis lui Mbappe o scrisoare, care a devenit virală, prin care îl rugau să accepte orice ofertă dorește, doar să o accepte. ”În primul rând, e esențial să amintim că gândul care a dictat discuțiile noastre din primăvara anului 2022 a fost acela de a te vedea continuând la PSG – o familie care a făcut imposibilul pentru cariera ta ani la rând, permițându-ne, atunci când convenim cu tine, să răspundem favorabil unei cereri de transfer. Acest spirit s-a regăsit în toate discuțiile noastre, care se poartă continuu în bunăvoința pe care o menținem în cadrul clubului nostru. Mai mult, în acest spirit ai apărut pe 21 mai 2022 pe Parc des Princes pentru a anunța colaborarea cu un

Vei înțelege, așadar, că scrisoarea ta – aparent semnată la câteva săptămâni după anunțul de prelungire și impactul ei global (și cu mult înainte de sfârșitul ferestrei de transferuri de vară 2022) și „scurgerea” ei (un an mai târziu) ne-a provocat pagube enorme, mergând contrar spiritului discuțiilor noastre și, în plus, anunțând pe piață că vei fi liber pe 30 iunie 2024, daunele s-au agravat.

PSG reamintește că, având în vedere investițiile sale în lumea fotbalului, viitorul lui Mbappe nu poate fi decât un transfer în această vară sau o prelungire după 30 iunie 2024, ceea ce a fost clar stabilit între noi. Toți marii jucători, ca tine, și-au părăsit cluburile lăsând o moștenire de durată și, la rândul lor, ajutând clubul care i-a ajutat.

ADVERTISEMENT

Este urgent să ne putem întâlni pentru a defini împreună cea mai bună opțiune pentru părți, și anume: o reînnoire pentru sezonul 24/25 sau un transfer din această fereastră de transfer, acestea sunt singurele opțiuni pentru a evita o paralizie de durată a clubului cauzată de acțiunile tale recente. Directorul clubului va lua legătura cu consilierii tăi pentru a conveni rapid asupra acestei întâlniri. Sperăm că acești ani de angajament, bunăvoință și investiții fără precedent în viitorul tău te vor ajuta să te gândești la viitor și la suporterii marelui club care te-au susținut în tot acest timp”, îi transmiteau cei de la PSG lui Mbappe.