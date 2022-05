Real Madrid l-a dărâmat pe Pep Guardiola! Cum a trăit antrenorul lui Manchester City coşmarul de pe “Bernabeu”: “Atât de aproape!” Video

A fost o seară de coşmar pentru Pep Guardiola şi Manchester City. În minutul 89 al dublei cu Real Madrid, campioana Angliei era în finala Ligii Campionilor, însă Rodrygo, , a trimis meciul în cele două reprize de prelungiri, unde Karim Benzema a adus calificarea “galacticilor”.

Reacţia lui Pep Guardiola după Real Madrid – Manchester City 3-1

La finalul meciului de pe “Santiago Bernabeu”, Pep Guardiola a rămas pe banca de rezerve preţ de câteva minute, şocat de faptul că a ratat calificarea în finala Ligii Campionilor, şi a urmărit interviul acordat de Carlo Ancelotti. Antrenorul englezilor a explicat motivele eşecului uluitor, la microfonul lui BT Sport, după terminarea partidei.

ADVERTISEMENT

“Atât de aproape, am fost atât de aproape, dar în final nu am reuşit să ajungem unde ne doream. Este simplu. În prima repriză nu am jucat bine, dar nici nu am suferit prea mult. Am început să jucăm mai bine după marcarea golului. Ne-am găsit tempo-ul nostru. Pe final au atacat şi am început să suferim.

Au adus mulţi jucători în careu. Au venit cu Militao, Rodrygo, Vinicius sau Benzema şi au trimis centrări. Aşa au venit cele două goluri. Nu am făcut cel mai bun joc al nostru. A fost presiune obişnuită pentru o semifinală.

ADVERTISEMENT

Fotbalul este impredictibil, trebuie să acceptăm acest lucru. Trebuie să procesăm ceea ce s-a întâmplat şi să ne întoarcem acasă pentru ultimele patru meciuri pe care le avem”, a spus Pep Guardiola la finalul meciului Real Madrid – Manchester City 3-1.

— MundoMadridCF (@MundoMadridCF)

Cum a comentat Carlo Ancelotti o nouă răsturnare spectaculoasă de scor a lui Real Madrid

În primăvara europeană din Liga Campionilor, Real Madrid cu PSG, Chelsea şi Manchester City, iar acum jucătorii lui Carlo Ancelotti se pregătesc de finala cu Liverpool, de pe 28 mai.

ADVERTISEMENT

La finalul meciului de pe “Bernabeu”, Carlo Ancelotti a oferit o primă reacţie după ce Real Madrid a reuşit o calificare miraculoasă în finala Ligii Campionilor.

“Nu pot să spunem că suntem obişnuiţi aşa ceva, dar ce s-a întâmplat în seara asta a mai avut loc cu Chelsea şi cu PSG. Dacă întrebi de ce, este istoria acestui club care ne ajută să ne ridicăm atunci când totul pare pierdut.

ADVERTISEMENT

Sunt fericit pentru o nouă finală, la Paris, cu un rival puternic. Suntem obişnuiţi cu aşa ceva. Va fi un meci fantastic”, a explicat Carlo Ancelotti.