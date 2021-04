Regalul wrestlingului e „Back in Business”. WrestleMania 37, spectacolul în care WWE reprimește fanii pe stadion

Raymond James Stadium va fi gazda show-ului WrestleMania 37, cel mai important eveniment din wrestling. Arena din Tampa, Flordia, trebuia să susțină și spectacolul din 2020, dar acest lucru nu a mai fost posibil din cauza pandemiei COVID-19.

Supranumit „Superbowl-ul wrestlingului profesionist”, pay-per-view-ul WrestleMania 37 va fi primul eveniment din pandemie la care WWE va permite accesul fanilor în tribune. Deși capacitatea stadionului Raymond James poate ajunge la 75 de mii de locuri, din cauza restricțiilor de distanțare fizică, în arenă nu vor putea intra decât 25 de mii de spectatori (36% din capacitate).

Tocmai din acest motiv, compania lui Vince McMahon a decis ca cel mai important show să fie organizat în două zile, mai exact pe 10 și pe 11 aprilie, și nu într-una, așa cum s-a obișnuit până în 2019. WrestleMania 37 va fi difuzat în fiecare noapte a acestui weekend pe platforma WWE Network, cu începere de la ora 02:00.

Platforma WWE Network este disponibilă și în România, astfel că orice fan al wrestlingului poate urmări a 37-a ediție a evenimentului WrestleMania, prețul unui abonament lunar fiind de 9,99 dolari. Pe WWE Network, WWE pune la dispoziție toate evenimentele sale de tip pay-per-view, dar și multe alte show-uri vechi sau documentare.

În ceea ce privește audiența de pe stadionul din Tampa, Florida, a fost înghesuială mare la bilete pentru primul spectacol cu spectatori după o pauză de mai bine de un an. Deși americanii încă se tem de posibila infectare cu noul coronavirus, Raymond James Stadium va fi sold out în weekendul 10-11 aprilie. În funcție de locul din arenă, prețul tichetelor a variat între 35 de dolari și 2500 de dolari.

A devenit deja o tradiție ca la WrestleMania să fie prezente numeroase celebrități care nu fac parte din lumea wrestlingului, iar ediția de anul acesta nu face excepție. Principala atracție la acest capitol de la WrestleMania 37 va fi Bad Bunny. Rapperul puerto rican va face echipă cu Damien Priest împotriva lui The Miz și John Morrison.

Noaptea de sâmbătă spre duminică va fi deschisă de Bebe Rexha, cântăreața de muzică pop urmând să interpreteze imnul Statelor Unite ale Americii. Același lucru îl va face și Ashland Craft, interpretă de muzică country, dar în noaptea de duminică spre luni.

Cunoscutul YouTuber, actor și pugilist Logan Paul va fi și el prezent în apropierea ringului de la WrestleMania 37. Acesta îl va susține din colț pe Sami Zayn, care îl va înfrunta pe Kevin Owens.

Două dintre superstarurile prezente la spectacolul din acest an vor avea privilegiul de a li se cânta live melodiile de intrare. Este vorba despre Rhea Ripley, melodia „This is My Brutality” fiind interpretată de către Ash Costello de la New Year’s Day, și despre Big E, cu Wale – „Feel The Power”.

Anul acesta, de la WrestleMania vor lipsi mai multe nume importante. Pe card nu se regăsesc legende precum The Undertaker, John Cena, Brock Lesnar sau Triple H, dar, chiar și așa, WWE a pregătit o listă de meciuri care îi face pe fanii fenomenului să aștepte cu nerăbdare începerea show-ului.

Confruntarea care va închide evenimentul, în seara cu numărul doi, va fi o luptă în trei pentru titlul Universal. Campionul Roman Reigns își va apăra centura pe care o deține de 223 de zile în fața lui Daniel Bryan și a câștigătorului de la Royal Rumble 2021, Edge.

În schimb, meciul pentru cealaltă centură mondială, titlul WWE, e așteptat să deschidă prima seară de la WrestleMania 37. Acolo, campionul Bobby Lashley îl va înfrunta „The Scottish Warrior” Drew McIntyre.

Cu sufletul la gură se așteaptă și meciul dintre „The Fiend” Bray Wyatt și Randy Orton. Rivalitatea dintre cele două sadice superstaruri a început încă din luna noiembrie a anului trecut și va culmina pe măreața scenă de la WrestleMania.

Se știe deja și primul main event de la WrestleMania 37. După cum chiar WWE a anunțat, Sasha Banks, campioana din SmackDown, și Bianca Belair, câștigătoarea de la Royal Rumble 2021, vor trage cortina peste seara cu numărul unu pe stadionul care a găzduit în acest an și Super Bowl LV.

