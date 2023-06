„Regele” Hagi îi ia apărarea lui Gică Popescu: „Este opinia lui! Dacă aș fi acolo, m-aș concentra la munca mea”

Gică Hagi este de părere că un om de fotbal poate să aibă o opinie mai dură la adresa echipei naționale, însă Edi Iordănescu și jucătorii trebuie să se concentreze pe munca pe care o au pentru ca „tricolorii” să ajungă la EURO 2024.

„Regele” Hagi îi ia apărarea lui Gică Popescu

„Regele” i-a luat apărarea lui creat în urma declarațiilor făcute de fostul căpitan al Barcelonei la adresa lui Edi Iordănescu, nemulțumit de discursul pe care selecționerul l-a avut după remiza cu Elveția, scor 2-2.

„Fiecare poate să aibă o opinie și o părere, important e ca Edi să se conecteze la treaba pe care o are de făcut. Au făcut o muncă foarte bună, avem șansele noastre, putem să ne calificăm.

Ei își doresc să vadă cât mai mulți oameni bucuroși. Toți românii vor să se califice naționala. Un om de fotbal poate să aibă o părere mai aspră, ei trebuie să se concentreze pe ceea ce au ei de făcut acolo.

Dacă aș fi acolo, m-aș concentra la munca pe care o am de făcut. Așa am făcut noi anult trecut și am ieșit campioni. Eu știu unde suntem, trebuie să facem o echipă care să producă mai multe calificări. Ei își doresc”, a mai spus Gică Hagi, la TV .

„Trebuie să crească la nivel de colectiv!”

„Trebuie să crească la nivel de colectiv. Nu pot să fac o măsurătoare, cei care conduc naționala acum știu mai bine la ce potențial sunt jucătorii noștri. Toți vrem la turnee finale!

Echipa o văd în creștere, cu potențial foarte mare, pentru că acum 3-4 ani s-a întâmplat acea participare a unei generații cu jucători foarte buni”, a .

„Ei vor crește, se vor maturiza și vor duce destinele României mai departe. Acești tineri trebuie să fie conștienți că au destinul în propriile mâini și că trebuie să ne depășească pe noi.

Contează rezultatul, contează să mergem la Europene. A fost un rezultat bun, o reacție foarte bună a echipei și acesta a fost fotbalul. Când nu ești concentrat, adversarul vine și te pedepsește”, a mai spus „Regele”.