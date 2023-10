După doar un sezon la Petrolul Ploiești, Constantin Budescu a semnat cu Farul Constanța. . Astfel, “Regele” a setat o provocare pentru Budescu și își dorește să îl readucă la o formă foarte bună, din punct de vedere fizic.

“Regele”, provocare pentru Budescu: “Asta vreau să fac cu el”

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Gheorghe Hagi a intrat în legătură telefonică. . Hagi își dorește ca decarul său să devină mult mai rapid din punct de vedere fizic în execuții, dar și mental, pentru a deveni un fotbalist și mai important pentru Farul Constanța.

“Noi cu Denis Alibec eram foarte puternici. Fără el nu suntem așa de puternici. Budescu e Budescu. El nu înlocuiește pe nimeni. El e un număr 10. Știam de creativitatea lui, de puterea lui și de tot ce are el.

Rămâne provocarea noastră să îl facem să fie mult mai iute în orice face. Și la minte și la picioare. Ăsta e scopul meu și al lui. Să îl facem să fie iute și să se simtă bine pe teren.”, a declarat Gheorghe Hagi.

Gică Hagi a discutat și despre Denis Alibec, pe care îl consideră un atacant complet. Totodată, “Regele” este de părere că alături de Aibec, Farul era o echipă mult mai puternică: “E greu. Pentru că avea vârsta, experiența, calitatea de nouar și decar, forță, tot. E complet. El asta a arătat la noi, că este un jucător complet. Poate să joace orice poziție, poate să facă orice rol. E liniștit și e focusat.”

Budescu, pe lista lui Hagi de la 18 ani

Horia Ivanovici a vrut să știe dacă, într-adevăr, Gică Hagi l-a sunat imediat pe Budescu după ultimul meci la Petrolul. La FANATIK SUPERLIGA, antrenorul celor de la Farul Constanța a susținut că a fost primul care l-a contactat pe decar. Hagi a mai dezvăluit că și l-a dorit pe Constantin Budescu de când acesta terminase junioratul.

“Păi nu a spus că am fost primul? Înaintea celorlalți. Am vrut să îl iau de la 18-19 ani. Dar am stat, am stat. Nu pot să iau jucători, ca el, când sunt în formă maximă sau cei mai în formă jucători. Pentru că ei costă mulți bani și eu nu am lucrul acesta.

Nu uitați, eu trebuie tot timpul să fiu hunter (n.r. vânător), trebuie să văd momentul când pot. Uite, că din păcate, cu el, a venit șa vârsta pe care o are. Nu la început sau când era puternic.

Atunci, cred eu că împreună puteam să facem o treabă extraordinară. Calități foarte bune de număr 10. Vede și golul, are și pasă, e puternic. Avem de muncit ca să ajungem să îl facem să se simtă foarte bine cu noi pe teren.”, a mai spus Gică Hagi.

