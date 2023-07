Reghecampf, adevărul despre vedetele Alex Mitriță și Andrei Ivan: „Să vă spun ceva”

Laurențiu Reghecampf a avut o intervenție Antrenorul Universității Craiova a comentat relația dintre cele două vedete ale echipei sale, Alexandru Mitriță și Andrei Ivan.

Adevărul despre Mitriță și Ivan la Universitatea Craiova. Reghecampf a făcut lumină

Alexandru Mitriță este transferul verii la Universitatea Craiova. Sosirea internaționalului român nu îi priește însă lui Andrei Ivan, care a fost mutat de pe stânga pe dreapta atacului. astfel că Laurențiu Reghecampf a încercat explice care e de fapt relația între cele două staruri.

ADVERTISEMENT

„(n.r. – E vreo problemă în vestiar între Mitriță și Ivan?) Absolut nimic. De multe ori când într-o echipă sunt doi jucători cu personalitate există anumite chestii. Eu nu vă ascund nimic și nu am ce ascunde. Se vede clar în anumite situații. Nu au probleme, nu v-aș minți. Sunt prieteni, se înțeleg.

Au anumite momente când se vede această nemulțumiri, dar din cauza faptului că nu le ies lucrurile în anumite momente. Dar nu e nimic în neregulă între Ivan și Mitriță. Și chiar am discutat cu ei foarte mult în aceste zile. Sunt pionii principali ai echipei, alături de Bancu, jucătorii cu experiență mai mare la echipă.

ADVERTISEMENT

Le-am trasat anumite responsabilități pentru că ei trebuie să conducă vestiarul. Antrenorul n-are influență mare în anumite momente din vestiar, deci trebuie să mă bazez pe jucătorii de valoare, jucătorii cu experiență, în momentul în care eu nu sunt pe lângă vestiar”, a declarat Laurențiu Reghecampf, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Detalii și despre forma slabă a lui Alexandru Ișfan

„(n.r – Dacă nu sunt probleme, de ce ai avut mai multe discuții cu cei doi?) Ca să le dau încredere, ca să motiveze mai mult echipa, să-i fac responsabili, să înțeleagă că câștigarea unui campionat nu e o plimbare în parc. E un lucru complet. Trebuie să faci sacrficii, să ai asta în ADN. Nu toată lumea poate să fie campion.

ADVERTISEMENT

Este foarte greu. Ai foarte multe lucuri de făcut, ai nevoie de jucători responsabili, care să înțeleagă ce înseamnă să fii campion și de aceea am avut discuțiile acestea cu noi.

(n.r. – De ce e Ivan ieșit din formă?) Orice jucător are momente când are o formă mai slabă. Trebuie să ai răbdare, discuții, încredere. L-am auzit mai devreme pe Robert Niță vorbind despre Ișfan, că de ce joacă. Este un jucător pe care clubul a plătit mulți bani, care are are calități. La el se vede că n are încredere. La antrenament face mingea pătrată când o lovește. Se vede că are calități. Lipsa de încredere și diferența de mentalitate. A venit de la o echipă mult mai mică. La U Craiova nu e ușor să joci. Cum nu e ușor să joci la FCSB, la echipele care vor să câștige trofee. Trebuie să se acomodeze, să schimbe mentalitatea și să își pună calitățile în valoare.

Ivan, poate randamentul lui pe dreapta nu e ca pe stânga. Poate pe stânga se simte mai bine că intră în centru. Orice jucător care ratează, care trece printr-un moment mai dificil, e frustrat. Nu are treabă cu postul. Atât el cât și Mitriță pot juca oriunde în spatele vârfului. Ivan poate juca la nevoie și vârf. Într-adevăr poate randamentul lui e mai bun în stânga, dar încet încet o să reglăm aceste lucruri”, a adăugat antrenorul Universității Craiova.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI s-a întors LIVE și în EXCLUSIV în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul FANATIK.RO. Pentru cei care nu au putut să urmărească emisiunea în direct FANATIK SUPERLIGA va fi în premieră de la ora 17:30 pe canalul de Youtube Fanatik, dar și pe paginile de Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial.