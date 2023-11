Regretele lui Gică Hagi înainte de Farul – FC Botoșani: „E simplu, aici e dezamăgirea”

Farul încheie turul din SuperLiga cu un meci pe teren propriu împotriva celor de la FC Botoșani, duminică, 5 noiembrie, ora 17:30. Este ocazia perfectă pentru trupa lui în toate competițiile. Moldovenii sunt în degringoladă după .

Regretele lui Gică Hagi înainte de meciul cu FC Botoșani: „E simplu”

Farul ocupă locul 7 în SuperLiga, cu 20 de puncte în 14 meciuri. La conferința de presă premergătoare ultimului duel din turul de campionat, cu FC Botoșani, Gică Hagi a tras concluziile. Antrenorul campioanei este de părere că echipa sa ar fi putut obține mai multe victorii până în prezent.

„Puteam să avem mai multe victorii și înfrângeri mai puține. E simplu. Fiecare jucător putea să facă mai multe, să dea mai mult. În Europa cred că am făcut bine, nu ceva care să ne încânte. Nu aveam experiență, iar meciurile importante le-am pierdut chiar dacă am fost echipa din România care are cele mai multe victorii în Europa în anul ăsta.

Aici e dezamăgirea, în momentele cheie noi nu am reacționat cum trebuie. Farul mai are de învățat multe până să ajungă să fie un club european, până să ajungă să fie un club în România capabil să se bată an de an la campionat”, a declarat Gică Hagi, la conferința de presă.

Gică Hagi, în continuare probleme cu accidentările la Farul: „Încercăm să facem un lot competitiv”

Gică Hagi s-a confruntat permanent cu probleme de lot la Farul. Nu mai puțin de 8 jucători din lotul campioanei sunt indisponibili pentru duelul cu FC Botoșani. De asemenea, Gică Hagi a mărturisit că Ionuț Larie este incert.

„Revenim acasă. Întâlnim un adversar care are mare experiență în prima ligă. Locul în care este probabil e doar o situație de moment. O echipă care are lucrurile bine făcute, o echipă care a făcut bine în prima ligă. Capabilă să facă un joc foarte bun, să greșească.

Sperăm ca noi să facem un meci foarte bun, să avem capacitatea de a face jocul nostru. Ne dorim foarte mult victoria, e nevoie de cele trei puncte. E momentul să vină victoria pe care o dorim cu toții. Larie e cu noi, dar vom vedea astăzi la antrenament cum o să fie.

Ceilalți nu sunt pentru acest meci, vom vedea de săptămâna viitoare ce va fi. Toți ceilalți absenți, adică 8 jucători. Cei care sunt, cei care am fost în ultimele două meciuri încercăm să facem un lot competitiv, care să câștige meciuri”, a mai spus Gică Hagi.

Gică Hagi a comentat eșecul de la Buzău: „Ne-am asumat anumite lucruri”

Farul a fost eliminată încă din faza grupelor din Cupa României Betano. După eșecul cu FC Voluntari, „marinarii” au cedat pe terenul celor de la Gloria Buzău și nu mai au șanse matematice la calificarea în sferturi. Gică Hagi și-a asumat atunci când a trimis pe gazon la meciul din Crâng mai mulți tineri de la academie.

„Atmosfera e bună, e clar că puteam să facem mai mult. Suntem conștienți. Puteam să facem mult mai mult în ultimele 4 meciuri. Tot ce s-a întâmplat până în acest moment, lucrurile au fost bune și mai puțin bune. Am căpătat experiență. Concentrarea este pe campionat, încercăm să rămânem pragmatici, să vină victorii, să câștigăm și să avem o continuitate. Atmosfera e bună deocamdată.

Din cauza faptului că avem această situație cu mulți jucători accidentați, ne-am asumat anumite lucruri. Ne-am asumat anumite lucruri, dar știți că mie îmi place să am și momentele în care trebuie să văd tot ce avem în academie.

Trebuie să le dăm o șansă pentru că nu mai avem echipa a doua. Am considerat că e bine să-i văd. În campionat merg foarte bine și mulți dintre ei ca și talent merită, dar vedem dacă pot face față la echipa mare.

„Botoșani are un patron care asigură liniște”

Am avut și jucători experimentați. Celor tineri le mai trebuie să muncească mult pentru că nu au avut puterea să se impună. Era un test important și în plan de rezultat și ca și joc, ca și presiune. Am avut 2-3 jucători care au făcut față, dar nu toți cum mă așteptați.

Am văzut că e liniște. Botoșani are un patron care asigură acest lucru. De 10 ani au o linie foarte bună. Trec printr-un moment mai puțin bun, dar în fiecare au arătat că au forța să revină, au un lot bun și o echipă experimentată. Trebuie să fim atenți. Vor strânge rândurile și vor veni cu încredere și curaj la Constanța”, au fost cuvintele lui Gică Hagi.